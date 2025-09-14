◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

女子１００メートル障害予選で、初代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）は１２秒８８の６組５着、全体１９位で１５日午後９時５分の準決勝に進んだ。

今季は５月のセイコー・ゴールデングランプリ（東京）で１２秒８５、７月初旬の日本選手権（東京）予選で１２秒８１など自己ベストを連発し、勢い抜群。日本選手権決勝後の取材では、２３年に男子４００メートル障害の豊田将樹（富士通）と結婚したことも明かした。

その後、７月末の国際競技会（フィンランド）を日本歴代２位の１２秒７１（追い風０・７メートル）で制し、世界陸上の参加標準記録（１２秒７３）を突破。８月は実業団・学生対抗（神奈川）でまたも１２秒７１（追い風１・１メートル）をマークし、好調で初の世界大会に臨んだ。

予選レース終了後の主なコメントは以下の通り。

「ここに至るまでたくさんの人に支えてもらいました。準決勝は、日本記録（福部真子の１２秒６９）を目指します。同級生の福部真子も残ったので、全力で楽しみたい。日本代表は本当に重い、と感じました。スタジアムに入った時、初めて聞くほど、歓声が大きくて鳥肌が立ちました。レースは固くなりましたが、自分のレースをして、爪痕を残したいと思っていました。自分のレーンだけを見て集中して走れました。きょうは午前５時起き。朝、弱いので、きつかったですが、準決勝（１５日２１時０５分）は大好きな夜なので気持ちよく走れそうです。おこがましいかもしれませんが、ハードラー全員の思いを背負って走りたい。（夫の１９年世界選手権４００メートル障害日本代表の豊田将樹について）彼がいなかったら、ここにいなかった。彼も喜んでくれればいいな、と思います」

◆中島 ひとみ（なかじま・ひとみ）１９９５年７月１３日生まれ、３０歳。兵庫・伊丹市生まれ。荒牧中２年から１００メートル障害を始め、３年時に全日本中学選手権を制覇。夙川学院高、園田学園大から長谷川体育施設に入社した。今年の日本選手権は２位。自己ベストは１２秒７１。１６３センチ。