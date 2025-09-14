佐田真由美、全身透けるSEXY衣装姿披露「二度見した」「骨格が桁違い」と衝撃の声
【モデルプレス＝2025/09/14】モデルの佐田真由美が14日、自身のInstagramを更新。大胆な衣装姿に反響が寄せられている。
【写真】佐田真由美「攻めてる」と話題の透け衣装姿
佐田は「授賞式で着たワンピースが可愛すぎる」とし、透け感のあるブラックのワンピースで美しいスタイルが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ネット上では「レベチのスタイル」「骨格が桁違い」「二度見した」「大胆で美しい」「攻めてる」「かっこよくて上品」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐田真由美、大胆衣装姿を披露
