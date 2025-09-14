AKB48田口愛佳「まじで顔似てない」兄の職業公表に驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2025/09/14】AKB48の田口愛佳が13日、自身のInstagramストーリーズを更新。兄の職業を明かし、反響が寄せられている。
【写真】AKB48田口愛佳「まじで顔似てない」兄の姿
「実はお兄ちゃん芸人してます。まじで顔似てないんですけど、、、笑」とつづり、兄でお笑い芸人・たぐちたかすみの出演しているYouTubeチャンネルを紹介した愛佳。動画内でたかすみは、「兄妹ってどこか鼻の感じとか目の感じ似てるなってなるけど、どこも似ていない」と語っていた。
また、たかすみは妹について「（兄が芸人だと）隠してはないんですけど言ってもいなくて。昔、AKB48の番組の中で『家族で出ましょう』という企画があったんです。何故か自分にだけ連絡が来なくて、世間的に（兄の存在を）隠したいのかなって…」とエピソードも明かした。
この公表を受け、ファンからは「びっくり」「確かに似てない…！」「お兄さんが芸人さんだとは思わなかった！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
