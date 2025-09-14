月亭方正、ココリコ遠藤章造が１４日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、１１月１日に配信予定の「ダウンタウンチャンネル（仮称）」について上沼から「オファーが来ているのでは」と聞かれた。

番組では同チャンネルについて時間を割き、ＭＣの上沼が「期待に胸が膨らむから、やるほうは大変ですよ。方正さん、話来てるんじゃない？」と出演オファーが来ているのではと尋ねた。方正は「ぼく、３０何年ダウンタウンさんと共演させていただいて。大みそかに。ビンタもされました」と人気番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で共演していたことに触れた。遠藤は「そのビンタを生で見てました」と重ねた。

上沼が「ガキツカ」をやればいいのではと述べると、方正は「日本テレビで今やってないですから。４年かな。こういうところでやられたらいいのではと思います」と淡々と応じた。上沼がにやりと笑って「話、あんのちゃう？もう撮影してたりして」と方正が隠そうとしているのではとツッコミ。

方正は「ダウンタウンチャンネルの話になるから期待されてると思いますけど」と声が高くなり、「なんっにも知らないんです。本当に申し訳ない。皆さん、何のために来てるんって思われてると思いますけど、すいません」とぺこりと頭を下げた。

ここで上沼が「なんのために来てん！」と絶妙にツッコミを入れ、爆笑となった。方正は「遠藤ももちろん知らない、ですよね」と後ろに座る遠藤を振りむいて尋ねた。遠藤は「まったく知らなくて。１１月１日にやることを発表しますというのは事前に聞いていたんです。中身はまったく」と２人ともコンテンツについては知らない様子。

方正が「近すぎてないんじゃないですか」との考えを述べると、上沼は「違う。今ないってことは永遠にないんじゃない」と今後もオファーはないと分析。遠藤が「方正さん、ぼくら、はまってないんです」と無念そうに言うと方正は「やめとけ！やめとけ！」と腕を組んでさえぎった。