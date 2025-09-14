BALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVERによる合同ライブが12月に開催
BALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVER２組によるコラボライブ＜BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 “THE FESTIVAL”〜年末大感謝祭〜＞が12月28日（日）LaLa Arena TOKYO-BAYにて開催されることが発表された。
海外で互いに切磋琢磨しながら成長を遂げてきたBALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVERが、日本で２組での合同ライブを行うのは今回が初めて。２組による合同での単独ステージは、2022年よりタイで武者修行を重ね、2023年2月に開催した＜THE SURVIVAL 2023 THAILAND＞以来となる。
今年、BALLISTIK BOYZは6月に兵庫でグループ初となるアリーナ公演を成功に導き、11月には東京でのアリーナ公演を予定するなど第二章開幕を皮切りに進化を加速させている。PSYCHIC FEVERは2月にUSツアーを完走し、その後国内外でのライブツアーを実施。アジアに留まらず、グローバルな存在感を着実に高めてきた。さらに、「Japan Expo Paris 2025」や「Trendy Taipei」などともに海外のステージにも出演し、着実に実績と経験を着実に積み上げている。
そんな２組によるファン待望の国内初となるコラボライブで、どのようなステージを見せてくれるのか注目が集まる。チケット先行は各OFFICIAL FAN CLUBにて9月15日(月・祝) 15:00よりスタート。
◆ ◆ ◆
■BALLISTIK BOYZ 砂田将宏コメント
今まで日本以外の場所でこの2グループでのライブステージをお届けすることは多かったのですが、日本ではなんだかんだ初めてになります！
タイでも一緒に半年間活動したりとEXILE TRIBEの中でも1番交流があって距離の近い2グループですし、同じ人数であったり、海外で活動していたりと共通点も多いので、この年末のライブでできることは無限大に想像できます！
しかもアリーナでこのライブを開催できることがすごく楽しみです‼︎
どちらのグループのファンの方が来ても楽しんでいただける、誰が来ても満足していただけるライブを準備しますので、2025年、最後の思い出を僕たちバリとサイフィと一緒に作りに来てください！
会場でお待ちしています‼︎
■PSYCHIC FEVER 小波津志コメント
この度、BALLISTIK BOYZそして僕たちPSYCHIC FEVERの2グループ合同のスペシャルライブ、
「BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 “THE FESTIVAL”〜年末大感謝祭〜」の開催が決定いたしました。
BBZ×PCFが合同でライブをするのは、2023年2月に開催した”THE SURVIVAL 2023 THAILAND”以来約2年ぶりの合同ライブになります。
THE FESTIVAL(祭り)という意味、そしてこの2グループだからこそ起こせる化学反応を、会場にお越しいただく皆さんと共に作り上げていくそんなライブにしたいと思っていますので、
是非会場に足を運んでくださると嬉しいです！
◆ ◆ ◆
＜BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 “THE FESTIVAL”〜年末大感謝祭〜＞
2025年12月28日(日)LaLa arena TOKYO-BAY
開場 16:00 / 開演 17:00
出演:BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER
■チケット詳細:
【FAN CLUB先行】9月15日(月・祝)15:00から
BALLISTIK BOYZ OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約
BALLISTIK BOYZ GLOBAL OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約
PSYCHIC FEVER OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約
PSYCHIC FEVER GLOBAL OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約
【一般販売】12月6日(土)から
【詳細はこちら】
▼FC
https://bbz.exfamily.jp/s/ldh07/news/detail/11320
▼GBFC
https://intl.bbz.exfamily.jp/s/ldh07gb/news/detail/10836