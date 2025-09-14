¡Ö¤ªÁ°½ª¤ï¤ë¤¾¡×¾®ÎÓË®¾¼¤Ëà¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯½±·âá¤ò·è°Õ¤µ¤»¤¿ÃöÌÚ¤Î¸ÀÍÕ
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û£±£¹£¸£²Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£µ£·Ç¯¡Ë£±£°·î£²£²Æü¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹Åç¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Ç¡¢¸å¤ËàÌ¾¾¡Éé¿ô¤¨±´á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¤ÈÄ¹½£ÎÏ¤Î¹³Áè¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·î£¸Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿Ä¹½£¤Î²¼¹î¾å¡Ö¤«¤Þ¤»¸¤È¯¸À¡×¤«¤é¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹½£¤Ï¥¤¥¹¤ò»ý¤Á½Ð¤·Æ£ÇÈ¤ÎÇ¾Å·¤Ë¿¶¤ê²¼¤í¤¹¡£¤â¤Ä¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¾ì³°¤«¤é¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â²¥¤ê¹ç¤¤¤òÅ¸³«¤·¡¢¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤º¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥¹¡¦¥½¥ó¥È¥ó¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Êº´»³¥µ¥È¥ë¡Ë¤ò¡¢ÍðÆþ¤·¤¿¾®ÎÓË®¾¼¤¬½±·â¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡£²£¶Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î£×£×£Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¤¬¡¢àÂÔ¤Æ¤Ê¤¤á¤È¤Ð¤«¤êÀèÀ©¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï£¸£°Ç¯¤Ë¥á¥¥·¥³¤Ë³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢£¸£²Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ÃÏ¶è¤ËÅÏ¤ê¡¢¥¥Ã¥É¡¦¥³¥Ó¡¼¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ç£Î£×£Á¥¢¥á¥ê¥«¥¹¡¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÌÚÂ¼¤¬¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥è¡×¡¢¹äÎµÇÏ¤¬¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥´¡¼¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¥¹¡¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢Åö»þ¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òµßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·Æü¥×¥í¤¬Çã¼ý¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²£¤ä¤ê¤¬Æþ¤ê¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ÏÎ©¤Á¾Ã¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡Âçºå¤Î»î¹ç¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò°ú¤Îö¤¤¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢¤Î¤Á¤Ëà¸×¥Ï¥ó¥¿¡¼á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾®ÎÓ¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¹³Áè¤Ï¡¢¹Åç¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤¬²ñ¼Ò¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÆÈÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢Ä¹½£¤ËÂ³¤¯ÆâÍð¤Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ï¡ÖÂç¤¤¤Ë·ë¹½¡£º£¤Î¿·Æü¥×¥í¤ÏÀï¹ñ»þÂå¡£¥ª¥ì¤Ï²¼¹î¾å¤ò¾©Îå¤¹¤ë¡£¥ª¥ì¤Î¼ó¤ò¼í¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÅÛ¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ö¾ðÄÌ¤Ï¡¢¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¾®ÎÓ¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡¢¡ÊÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ë²¿¤â°õ¾Ý»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿¿µ¶¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î£²¿Í¡Ê¾®ÎÓ¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ë¤Ï¡¢ÀÎ¡Ê¼ã¼ê»þÂå¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¼ê¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¼¡¡¢²¿¤¬¤¯¤ë¡¢²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬ÆÉ¤á¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¡£¥Ä¡¼¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡£¹·î£¹Æü¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤À¡ÊºòÇ¯¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ç»àµî¡£µýÇ¯£¶£¸¡Ë¡£
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¸åÇÚ¤Ç¿®Íê¤Î¸ü¤«¤Ã¤¿¿·ÁÒ»ËÍ´¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Ê¤¤¥ª¥ì¤È¹âÅÄ¡Ê¿É§¡á¸å¤Î±äÉ§¡Ë¤ò±Ç²è¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ØÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤Ï¤·¤Æ¤¿¡£ÌÔ½ë¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Îý½¬½ª¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥ª¥ì¤â¹âÅÄ¤âÀäÂÐ±Ç²è¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¡£¿²¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¹âÅÄ¤Ê¤ó¤«ºÇ½é¤«¤é¥¤¥Ó¥¤«¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ì¤â¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¹¤°¿²¤Æ¡¢¡Ø¥ª¥¤¥ª¥¤¡Ù¤Ã¤ÆÃ¡¤«¤ì¤Æµ¯¤¤¿¤é¡Ê´ÛÆâ¤¬¡ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡Ä¡£¡Ê±Ç²è¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡ª¡¡¥¿¥Ö¥Á¤¯¤ó¡ª¡ª¡¡Âè£²ÃÆ¡¡·ãÆ®¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¥á¥¥·¥³¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÁ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢¥ª¥ì¤¬¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿£²ÆüÁ°¤ËÀ¾Â¼½¤·¯¤¬¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡£¡ØÀ¾Â¼¡¢¥ª¥ì¤ó¤È¤³¤ØÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡£¤¢¤¤¤Ä¤âÉÂµ¤¤ÇÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÀ¾Â¼·¯¤âÀÂ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ê¿·ÁÒ¡Ë
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤òàÇ®¤¯á¤µ¤»¤¿à¸×¥Ï¥ó¥¿¡¼á¤Îµ²±¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë