【レポート】GOOD BYE APRIL、東名阪ツアー大団円で閉幕。「足跡に責任を持って歩んでこれました」
GOOD BYE APRILが、9月13日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて、バンド結成15周年イヤーのスタートとなる東名阪ツアー＜GOOD BYE APRIL 15th TOUR BEYOND the FULL MOON＞のツアーファイナルを開催した。新旧混じる珠玉の全22曲を演奏し、ツアーは大団円を迎えた。
開演時間を迎え、サポートメンバーのキーボードのはらかなこ、Saxの藤田淳之介（TRI4TH）とともにGOOD BYE APRILメンバーがステージに現れると、ソールドアウトとなり会場を埋め尽くした観客から大きな拍手が起こり、オールスタンディングの中、メジャー1stアルバム「HEARTDUST」のリードトラック「Love Letter」よりライブの幕が上がる。しかし、機材トラブルで「Love Letter」のイントロ部分を3度やり直すという珍しい場面があり、さらに予定にないMCで繋いでいると、その流れから、前代未聞の登場からやり直すという展開に。
仕切り直して、メンバーが再登場すると、延本文音（Ba）が「初めまして、GOOD BYE APRILです」と話し、会場からは大きな笑いが起こる。ハイテンションのままライブはリスタートした。
ここから「恋がはじまる」「リップのせいにして」などのインディーズ時代の楽曲と「ポートレイト・ラヴソング」「Highway Coconuts」などのメジャーデビュー後に発表した楽曲が入り混じるセットリストで観客の感性を刺激していく。
途中のMCでは、本ツアー中の”機材車”のトラブルを話し、冒頭のトラブルと合わせ、バンド結成15年を迎えながらも、まだまだ未経験のことがあるバンド活動への魅力を笑顔で語っていた。
ライブが中盤に差し掛かると、本ツアーでファンからのリクエスト曲「パレードが呼んでる」「ターナー」「Xanadu」の3曲とGOOD BYE APRILメンバーそれぞれが選曲したセットリストをプレイする、バンド結成15周年らしい、懐古的なパートに突入していく。
倉品翔（Vo）選曲の「スプートニクの恋人」では、観客の体は心地よいメロディーにより自然と揺れ、吉田卓史（Gt）選曲「ブルー・ライト・ブルー」では、しっとりとしたプレイに観客は全身に音楽を浸透させているようだった。続いて、つのけん（Dr）選曲「MOONLIGHT MUSIC」では、会場は再びスタンディングし、ステージから生み出される音楽に身を任せ、全力で楽しんでいた。延本（Ba）選曲「Bittersweet Christmas」は、季節感はないものの、バンドセットで披露する機会がなかったという想いを込めて披露された。
4人が今やりたいという理由で選曲された楽曲は、久々のパフォーマンスとなった楽曲も多く、観客は、幅広い音楽性の選曲に、その楽曲ごとの雰囲気を存分に堪能しライブを楽しんでいた。
ライブも終盤に差し掛かると、メジャーデビュー曲「BRAND NEW MEMORY」をはじめ、「missing summer」など代表曲を連投し、観客のボルテージを上げ続けた。
「PLEASURE PLEASUREは、2017年に立って、長い歴史の中でまたここに立てて、ソールドアウトとなって感慨深いです。一筋縄でいかないバンド人生の15年、自分たちの一つ一つの足跡に責任を持って歩んでこれました。音楽を続けていく上で、とても重要なことだと足跡が長くなる度に改めて感じます。これからも皆さんと一緒に年をとっていける音楽を作り続けたいと思います。」と倉品が感謝を述べ、本編のラストとなる最新曲の「リ・メイク」で締め、機材トラブルで“リ・スタート”したライブは無事終了した。
鳴り止まない拍手の中、メンバーが再々登場すると、まだ未発表の新曲が披露され、初聴にもかかわらず観客からは大きなクラップが巻き起こり、早くもリリースを待ち望む声が聞こえた。
そして、2026年に新たな東名阪ワンマンツアー＜『OUR BIOGRAPHY』 ~15th Anniversary~＞を開催することが倉品より発表された。このツアーのファイナルはバンド史上最大規模となり、2026年4月4日に東京・大手町三井ホールにて行われる。
アンコールの締めに「夜明けの汽車に飛び乗って」をパフォーマンスしてライブは大団円のうちに幕を閉じた。
撮影◎Shun Fujita（ARIGATO MUSIC）
■セットリスト プレイリスト公開中 https://lnk.to/pl_beyondthefullmoon
1. Love Letter
2. 恋がはじまる
3. リップのせいにして
4. Highway Coconuts
5. ポートレイト・ラヴソング
6. 君は僕のマゼンタ
7. plastic
8. パレードが呼んでる
9. ターナー
10. Xanadu
11. スプートニクの恋人
12. ブルー・ライト・ブルー
13. MOONLIGHT MUSIC
14. Bittersweet Christmas
15. BRAND NEW MEMORY
16. Interlude#1
17. サイレンスで踊りたい
18. ピンク・シャドウ
19. missing summer
20. リ・メイク
en1. 新曲
en2. 夜明けの列車に飛び乗って
◾️＜GOOD BYE APRIL ONE-MAN TOUR2026『OUR BIOGRAPHY』 ~15th Anniversary~＞
2026年2月21日(土)愛知・名古屋ボトムライン
2026年2月22日(日)大阪・BananaHall
2026年4月4日(土)東京・大手町三井ホール
＜チケット発売スケジュール＞
FC先行(抽選) 受付期間 ：2025/9/13(土)22:00〜9/28(日)23:59
オフィシャル先行(先着) ：2025/10/8(水)10:00~10/26(日) 23:59
https://linktr.ee/gbaourbiography
