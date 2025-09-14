バレーボール世界選手権

バレーボール男子の世界選手権が13日、フィリピンで開催され、日本代表は0-3でトルコにストレート負けした。黒星発進となったが、現地では試合中も日本への大声援が送られて話題に。試合後には、ファンが目の前に現れた石川祐希、高橋藍に大興奮だった。

海外でも人気が高い日本代表。トルコ戦はTBS系で地上波中継されたが、日本開催かと錯覚するほどの歓声が上がっていた。

さらに試合後、フィリピンのスポーツ専門サイト「SPIN.ph」のジョン・マーク・ガルシア記者がXにある動画を投稿。多数の観客が待ち受けるファンゾーンに石川、高橋が現れると、無数のスマートフォンが一斉に向けられていた。

興奮気味の声が上がる中、高橋は丁寧にサイン対応。石川は時間がなかったようだが、ファンの声援に手を挙げて応えていた。「日本のラン・タカハシとキャプテンのユウキ・イシカワは、スマート・アラネタ・コロシアムのファンゾーンをそれぞれのやり方で彩っている」と紹介されている。

海外ファンからは「えええ、とっても羨ましいわ」「ハハハハ ユウキ、大好きよ。ずっと変わらないで」「ユウキが本当に大好き」「ユウキ、社交的じゃない私の推しよ」「これ本当に見ないといけない」と喝采が送られていた。



（THE ANSWER編集部）