東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第1回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられている。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材する「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を届けていく。第1回は「知られざる陸上選手の経済事情」。女子円盤投げの前回大会覇者ラウラウガ・タウサガ（米国）は開幕前日の会見で投てき種目の“稼げなさ”を訴えた。14日の予選通過後、「THE ANSWER」の単独取材で真意を明かした。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大、戸田 湧大）

◇ ◇ ◇

「ほとんどの場合、私たちの多くがアメージングなことをしても、十分なお金はもらえないの」

12日に行われた米国代表の会見。2023年ブダペスト大会の女王は、経済事情について自ら切り出した。

きっかけは“投てきの町”として知られる米オクラホマ州ラモナ開催の「オクラホマ投てきシリーズ」についての質問。会場のミリカン・フィールドは記録が伸びやすく、タウサガも4月の同大会で今季自己ベストの70メートル72をマークしている。同地と比べて広い国立競技場では投げ方や角度などを調整する必要があるか、という問いだったが、女王はまず出場の理由を語り始めた。

「ラモナについて様々な意見があるのは分かっているけど、はっきり言わせてもらうと、あの大会はお金をくれるの。それも時間通りにね。私はブダペストでようやくちょっと味わうことができたけど、特に投てき選手は普段あんな風には稼げないから」

同地で出る記録を“風のドーピング”と批判する声もあるというが、「お金がもらえるから。ありがたく思っているわ」とあけすけに語った。

単独取材で明かした真意「多くの人が事情を知らない」

翌13日、予選3投目で64メートル99をマークして決勝に進出したタウサガに真意を聞いた。

「フィールド種目の選手はトラック種目の選手より間違いなく稼げないの。フィールド種目で一番稼げるのはおそらく棒高跳び。投てきだと砲丸投げが一番かな。円盤投げだと、稼げない人はフルタイムの仕事をしなければならない」

競技内に存在する“格差”について明かした。金銭的に余裕がなければ、欧州で行われる大きな大会に遠征する費用も捻出できない。「そういった大会でこそランキングやお金を稼げるのに。多くの人がそういう事情を知らないの」とタウサガは嘆く。

「いま米国でスポンサー契約を結んでいる女子円盤投げの選手は2人だけだったと思う」。陸上大国の米国ですら厳しい現実。現在ナイキと契約を結んでいるタウサガも「どうやったらスポンサーをもらえるか、どうやったらお金を稼げるか、どうやったら生活できるか考えていた時期を今でも覚えている」と、かつては糊口をしのげるか不安に感じていたという。

一握りの選手しか出場できない世界陸上。「世界最高の選手の中にも、いま家で座っている人がいる。それはとても辛いこと。だからラモナについて話したの。あの大会を嫌っている人も多いけど、私が出場をやめることはない。私たちはパフォーマーとして正当にお金をもらう必要があるから」。米国代表チームは出来る限りのサポートをしてくれるというが、物価高もあり足りないのが現状だ。

タウサガは現在も生計を立てるためにサンディエゴの小さなカレッジでコーチをしている。「もっと高給な仕事を探しているの。アスリートとしての人生と、お金に困らないように働かなければならない生活の間で、何とか帳尻合わせしている状況ね」。2年前に世界の頂点に立った女王でさえ、華やかな生活とは言い難い。突然の熱弁には、そんな現状を変えたいという思いが込められていた。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）