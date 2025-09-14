初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が、２時間２８分５０秒で日本人トップで７位に入賞した。佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が２時間３１分１５秒の１３位、安藤友香（３１）＝しまむら＝は２時間３５分３７秒の２８位だった。東京五輪金メダリストのジェプチルチル（ケニア）が優勝した。１９８４年ロサンゼルス五輪女子マラソン代表で、スポーツジャーナリストの増田明美さんが日本勢のレースのポイントを解説した。

小林選手は、笑顔でゴールしていましたし、私がつけたキャッチフレーズ「ピッチ、ピッチ、タフ、タフ、ランラン、ラン」の通りの見事な走りでした。このコースは周回コースで折り返しが多く、リズムが大事。１分間で２２０ピッチ（普通の選手は１８０〜２００ピッチ）を刻む高速ピッチ走法で、リズムのいい走りを展開していましたね。

当初から「入賞する」という明確な目標を掲げて、前半はペースが遅いと自分のリズムを守りながら前にいき、中盤でアフリカ勢がペースを上げて１０位まで順位を落とした時は、そこで焦らず、持ち前の粘り強い走りで落ちてきた選手を１人ずつ拾って、順位を上げていきました。切り替えの早さをみせた賢い走りも素晴らしかったと思います。

初マラソンだった今年１月の大阪国際女子マラソン前は、最も走り込んだ月でも約１２００キロでしたが、今回は一番走り込んだ７月に合宿などで、１３００キロの距離を走ったこともタフな走りにつながったと思います。大塚製薬の河野匡監督と二人三脚でやってきた成果でもありますね。

レース前、給水もカギになると思っていましたが、給水ごとに飲み物のほかに氷を入れた帽子を用意し、暑熱対策をしっかりしていました。チームの緻密な作戦も良かったと思いますね。

走ることが大好きな彼女が、２回目のマラソンで大会前に「早くレースが終わってほしい」と話していました。初めて大きなプレッシャーを感じていたんだと思いますが、そこで持ち味を生かしての日本勢３大会ぶりの入賞は、女子マラソン界の大きな希望になりました。

３年後のロサンゼルス五輪も暑くなることが予想されるので、そこにもつながる走りだったと思います。課題は場数だけ。これからレースを経験していけば、もっといい走りができるはずです。

佐藤選手は、初出場だった前回、（２３年）ブタペスト大会で『雰囲気に飲まれてしまった』と話していましたが、その経験を生かした走りができたと思います。後半に順位を上げていけたのは悔しさをバネにしたから。今後も期待できますね。

安藤選手は経験もあるし、一番期待していましたが、ちょっと頑張りすぎた感じです。レース後に会いましたが、熱中症のような症状が出ていたようです。でも、これが力ではないですよ。（１９８４年ロサンゼルス五輪女子マラソン代表、スポーツジャーナリスト）