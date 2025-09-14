ABEMA（アベマ）で12日夜10時から、人気バラエティ番組「ダマってられない女たち season2」（全14回）の第2回を放映。静岡県で暮らす「21歳差」夫婦の、54歳の妻・みどりさんと33歳の夫・イサムさんに密着し、新築の自宅でのラブラブな新婚生活を公開した。



【画像】21歳差でもラブラブ！カメラがあっても関係なし

2人の出会いは、イサムさんがみどりさんの娘の「同級生」だった頃の授業参観。時を経て、イサムさんはみどりさんに一目惚れし、後日猛アプローチしたことを告白した。当初は「冗談でからかっているんでしょ」と真に受けてなかったみどりさんだったが、「ここまで愛してくれる人はいないな」と熱意に負け交際をスタートした。



同棲をはじめ2年が経過した時、イサムさんは結婚を切り出し、みどりさんは当初「イサムの将来を考えたら子供も産んでほしいし、同じくらいの年齢の方と結婚して欲しい」という気持ちもあり、籍を入れるのを躊躇。また、みどりさんの両親からも、その大きな年の差から猛反対をうけた。その状況を打開し、交際の本気度を示すため、イサムさんはなんと1週間で土地を決め、1ヶ月で設計、10月後には新築の家を完成させるという驚きの行動力を発揮。その姿を目の当たりにしたみどりさんも「そこまで添い遂げようと思ってくれたんだ」と感動し、みどりさんの親も「もう負けたわ」と安心し、無事愛を証明した。



イサムさんの一貫して変わらない「俺についてくれば大丈夫」という姿に安心したみどりさんは、イサムさんと、家の完成と同時に入籍。イサムさんからのいままでのたくさんの手紙の中から、入籍当時の手紙を読み返すシーンでは、「みどりと出会えてよかった」「みどりも幸せだよ」「いろいろあったけどよかったね」「これからもっともっと幸せになって楽しんでいかないとね！」と語り合い、イサムさんは思わず涙をこぼした。



スタジオゲストには、同じく「年の差カップル」で話題となったタレントの新山千春が登場。マッチングアプリで出会った14歳年下の夫との恋愛エピソードとして、彼に会うためニューヨークへ行った際に忘れられない「サプライズ」についてのエピソードを話した。その他にも、タレントのIMALUが3年前から始めた鹿児島県・奄美大島での移住生活を公開している。



「ダマってられない女たち」は、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するタレントのMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる内容となっている。



（よろず～ニュース編集部）