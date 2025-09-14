

後編：東京世界陸上クローズアップ／村竹ラシッド

東京世界陸上の男子110mハードルで金メダル候補として名前の上がる村竹ラシッド（JAL）。その村竹を大学入学から指導している山崎一彦コーチ（順天堂大陸上競技部副部長、日本陸連強化委員長）は、村竹の今季の成長ぶり、そして技術的な変化を冷静に分析する。

村竹が現在の位置に至るまで、指導を通してどのように世界トップハードラーとなるべくアプローチを取ってきたのか。

【ハードル間タイムに見る村竹の成長】

110ｍハードルは１台目までの距離が13.72ｍ、10台のハードル間は9.14ｍ、10台目からフィニッシュラインまでが14.02ｍ。村竹ラシッドが12秒台を出すにはハードル間を、１秒を切るタイムを３〜４回出す必要があると言われていた。

山崎一彦コーチは「13秒04のときは１秒切りが１回でしたが、12秒92を出した福井では、簡易計測ですが３、４、５台と３回ありました」と説明する。村竹は４、５台目の動きがよくなったことを、福井のレース後にコメントしていた（前編参照）。後半もかつて感じたことのないスピードで走れたと話したが、タイムだけを見れば６台目以降は減速している。その減速の幅がかつてないくらいに小さかったので、過去最速のスピードを感じていたのだろう。

そのスピード配分を可能にしたのはトレーニングと試合経験の全てになるが、レース展開的には１〜２台目のスピードを上げられたことが大きかった。４〜５月のダイヤモンドリーグ（DL）厦門大会（13秒14・２位）と上海紹興大会（13秒10・２位）では、１〜２台間が1.07秒と1.08秒だった（主催者発表）。

「１台目を越えたあとにもたついています」と村竹は課題を話した。

「パワーのあるスタートができるようになりましたが、その影響で２台目までが大きな歩幅になってうまく刻めません。２台目までの動きを修正できれば、中盤も自ずとよくなります」

村竹は「（世界陸上のある）９月まで時間があるので、じっくり修正していきます」と話したが、６月のDLパリ大会では予選（13秒08・１位）の１〜２台間は1.04秒、決勝（13秒08・４位）は1.05秒と中国２試合よりも短縮されていた。9.14ｍの間でつく0.02〜0.03秒差は、かなり大きな違いと考えていい。

それができたのはスタートから１台目までの７歩のうち、「最後の３歩を、ハードル間のインターバルの３歩に近いリズムに上げられたから」だと山崎コーチ。13秒５を切るレベルの選手でなければ、そのリズムに上げることは難しいかもしれないという。

山崎コーチは同じハードル種目でも、400ｍハードルで活躍した選手。1995年イェーテボリ世界陸上400ｍハードルの予選で日本新をマークし、決勝でも７位と日本人初入賞を果たした実績を持つ。ハードル間の距離はまったく違うが、１台目前のリズムをハードル間の13歩のリズムに近くすることで、前半のスピードを世界トップレベルに上げることに成功した。

【ハードルに脚をぶつけた自覚がなかった】

福井の村竹は主に抜き脚を、何台もハードルに当てていた。その点を質問されたことへの答えが印象的だった。

「当てている感覚がまったくなかったんですよ。結構、当たってました？ じゃあ、当たっていたかもしれないですけど、（それでも）いいです」

テンションが上がって、当てたことに気づかなかったのだと理解した。それも一因だったかもしれないが、山崎コーチは「水平にぶつけているから大丈夫なんです」と理由を説明してくれた。

「村竹の特徴はスムーズなハードリングです。踏み切りはそこまで強くありませんが、踏み切りからハードルに向かって行くときのしなやかさは群を抜いています。ハードルを越える時に重心は上がっていますが、頭の位置は低いし、手の位置はハードルより下です。インターバルの走りでは重心が高いので、重心の上げ下げが少ない動きでハードルを越えていく。ハードルに当たるとしても、（重心の上下動が大きい）波打つ動きではありません。水平に近い動きなら、スパーンと当てても大丈夫なんです」

世界トップの外国勢でも、ハードルに当てないことを重視するあまり、ハードルから高い位置を越えていく選手も多い。そこに「つけ入る隙がある」と山崎コーチ。

問題はハードルそのものの"つくり"である。国内で普及しているメーカーのものは当てても衝撃が少ないつくりになっているが、世界陸連主催試合で使われるハードルは、当てた場合に衝撃が大きくバランスを崩しやすい。

そこで重要なのが前編でも紹介した、DLなど海外の試合経験である。剛性の高いハードルに脚を当ててしまった時に、それも外国選手と競り合う中でどう対処するか。国内でタイムを出すだけでは経験できないことを、村竹はこの２シーズンで繰り返し経験してきた。

【世界に猛スピードで近づく110ｍハードル】

日本の110ｍハードルは、2018年に金井大旺が13秒36と日本記録を14年ぶりに更新したのをきっかけに、急速に世界に近づき始めた。

▼2018年以降の110ｍハードル日本記録の変遷

2018/6/24 13秒36 金井大旺（福井県スポ協）

2019/6/2 13秒36 郄山峻野（ゼンリン）

2019/6/30 13秒36 郄山峻野

2019/6/30 13秒36 泉谷駿介（順大）

2019/7/27 13秒30 郄山峻野

2019/8/17 13秒25 郄山峻野

2021/4/29 13秒16 金井大旺（ミズノ）

2021/6/27 13秒06 泉谷駿介

2023/6/4 13秒04 泉谷駿介（住友電工）

2023/9/16 13秒04 村竹ラシッド（順大）

2025/8/16 12秒92 村竹ラシッド（JAL）

金井、郄山峻野、泉谷駿介の３人が日本記録更新を繰り返し、東京五輪が行なわれた2021年には13秒06まで縮めている。純粋に速く走るスプリント能力の高い選手が、110ｍハードルに取り組み始めたことが大きな要因だった。金井10秒41、郄山10秒34、泉谷10秒30と、３人は100ｍの持ちタイムもかなりのレベルにあった。

100ｍの走りは、ハードル間を速いピッチで刻む110ｍハードルと比べ、ストライドが段違いに大きい。しかし山崎コーチによれば、100ｍや200ｍが速い選手の方が、ハードル間を速いピッチで刻むことができるという。大きなストライドで走る練習が必要で、「ピッチを高める練習だけでは頭打ちが早く来る」と、指導現場の経験から感じている。

またＵ20年代の選手たちが、「110ｍジュニアハードルに積極的に出場する環境がプラスに働いた」と日本陸連強化委員長でもある山崎コーチは見ている。シニアのハードルは高さが106.7cmなのに対し、ジュニアハードルは99.1cm。ハードル間は9.14ｍで同じである。

「ジュニアハードルの記録は（ハードル間の）ペース配分が、シニアの世界レベルに近いんです。Ｕ20選手がそのリズムを覚えることで、シニアハードルの記録向上につながったと思います」

泉谷の13秒06は2021年世界リスト５位と、世界トップレベルだった。だが東京五輪、翌22年のオレゴン世界陸上と、日本勢は決勝に残ることができなかった。日本選手は前半に強いが後半で外国勢に逆転される。そういった展開が多かった。

その頃から山崎コーチは、後半も外国勢に対抗できる走りとハードリングをどうしたらできるかを考え、泉谷と村竹に提案し始めた。

「前半で余裕を持ちながらスピードを出すことで、後半に余力を残すことができます。着地があるのでブレーキは絶対にかかるんですが、アクセルをそれほど踏まないことがポイントです。アクセルを全力で踏んですぐにブレーキをかけると、疲れてしまいます」

言葉にすると上記のようになるが、これをレース中に行うのは至難の業と言っていい。実際にスピードを抑えるのは、ハードル間で0.01秒かそれ以下になる。

しかし泉谷が23年のブダペスト世界陸上で５位、村竹が24年のパリ五輪で５位と、日本選手が世界陸上、五輪とも初めて入賞した。後半も世界と戦う110ｍハードルを、２人が実行し始めたのだ。世界で入賞し始めてわずか３年だが、世界のトップ記録が停滞しているのに対し、日本の110ｍハードルはすごい勢いで成長している。

村竹が地元開催の世界陸上でメダルを取った時、日本の110ｍハードルが世界と戦うパターンがひとつ、完成することになる。