ロシアのプーチン大統領の私生活は極めて限定的に公開される。政治的弱点として活用される恐れもあり、国際社会で制裁の対象になりかねないためだ。したがってプーチン大統領の家族と財産などを正確に把握するのは難しい。

プーチン大統領は1983年にリュドミラ元夫人と結婚し2人の娘をもうけたが2013年に離婚した。長女マリヤ（40）は内分泌学専門家とさる。二女のカテリーナ（38）はロシア国家知力発達財団（NIDF）総責任者でロシア軍と関連した分野で働いている。彼女らは講演など公開の席上にもたびたび登場する。マリヤはオランダの事業家と結婚し現在オランダに住んでいるという。カテリーナはロシア財閥家と結婚したが離婚した。

だがプーチン大統領は彼女らを自分の娘だと公開的に認めたことはない。

このほかにもプーチン大統領には婚外子の娘がいるとされる。22歳でルイザ・ロゾワまたはエリザベータ・オレグノワ・ルドノワという名前を使い現在フランスのパリで暮らしている。ロゾワはインスタグラムなど交流サイト（SNS）でダンス動画を上げるなど活発に活動したが、ウクライナ戦争後にアカウントを削除したり非公開にした。ロゾワの母はスベトラーナ・クリボノギフ（50）で、プーチンの内縁の妻だったと推定される。このほかプーチン大統領は新体操選手で五輪金メダリストのアリーナ・カバエワとの間にも子どもがいるという説がある。

プーチン大統領の正確な財産規模はわかっていない。借名で保有する資産に対する確認が不可能なためだ。2024年の大統領選挙当時にロシア中央選挙管理委員会が公開した大統領候補の資産情報によると、プーチン大統領は2017〜2022年の所得が6759万1875ルーブル（約1億2000万円）で、10件の銀行口座に8000万円ほどを保有している。住宅はモスクワに153平方メートルのマンションを持ち、サンクトペテルブルクにも77平方メートルの小型マンションと18平方メートルの車庫がある。

だが実際のプーチン大統領の資産は世界最高富豪クラスだろうという見方が多い。かつて対ロシア大口投資家だった英国の投資家ビル・ブラウダー氏は2017年に米議会の公聴会で「プーチンの隠匿財産は2000億ドルに達する」と主張した。また、米中央情報局（CIA）は2007年にプーチン大統領の財産を400億ドル以上と推定した。2021年にはロシアの反政府活動家であるアレクセイ・ナワリヌイが黒海沿岸の超豪華邸宅の写真を公開し実際の所有者がプーチンだと主張した。西側諸国は2022年のウクライナ侵攻の際に制裁に向けプーチン大統領の隠れた財産を追跡したが特別な成果はなかった。

外信は「プーチン大統領が莫大な富を蓄積できたのはオリガルヒ（財閥）に利権を与えてその見返りを受けたため。信じられる側近の名義で多くの資産を隠し持っているだろう」と分析した。