中国ドラマ『永遠の桃花〜三生三世〜』で韓国でもよく知られる中国の俳優で歌手の于朦朧さんが転落死した。

台湾ETトゥデイなどによると、于さんは11日深夜に中国・北京のビルから転落して38歳で死去した。

于さんの所属事務所は声明を通じて彼の死を明らかにした。

所属事務所は「愛する于朦朧が9月11日に転落死したと伝えることになり悲しい気持ちだ。警察の捜査の結果、犯罪が疑われる点はなかった」と明らかにした。

続けて「故人の冥福と残された方々の健勝を祈る」と付け加えた。

報道によると、于さんは10日に友人宅で知人5〜6人と夕食をともにし、11日深夜に寝室に向かいドアを閉めて休んでいた。

午前6時ごろに友人たちが帰ろうとしたが彼がいないため下の階に降りたところ、そこで遺体を発見した。

于さんは1988年生まれで2013年にオーディション番組をきっかけに芸能活動を始めた。その後『太子妃狂想曲』『永遠の桃花』に出演した。『永遠の桃花』はネットフリックスなどで配信されたドラマで、韓国でもよく知られている。

彼のウェイボーのフォロワー数は2600万人だ。『長夜行』など3作品が放映を控えている。