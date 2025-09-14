昨年の能登半島地震と豪雨で被災した石川県珠洲市大谷町で１３日、高さ８メートルにもなる巨大灯籠（キリコ）が２年ぶりに巡行した。

地震で兄を亡くした金沢市の自営業田保広司さん（６１）は「兄貴を弔うためにもキリコを力強く押したい」と意気込む。幼少期から一緒に参加し、兄弟の絆を深めた祭りには特別な思いがあった。（宮本悠希）

「ヤッサーヤッサー！」。１３日午後１時頃、大きなかけ声とともに２基のキリコが動き出した。田保さんは８歳上の兄・一夫さんの遺品である前掛けを身につけ、約１０人の仲間とキリコを押したり引いたり。地震と豪雨の影響で倒壊した家やつぶれた車がいまだ残る町内を５００メートルほど練り歩くと、一夫さんの墓の前でキリコが停止した。田保さんは太鼓をたたき、晴れやかな表情で「兄貴、喜んでくれているかな」とつぶやいた。

田保さんの自宅に飾られた２年前の写真。一夫さんが法被姿で白い歯を見せている。「キリコを引く兄貴は本当にかっこよかった」。物心つく頃に手を引かれて祭りに繰り出し、櫓（やぐら）の上からキリコを押す兄を見るのが好きだった。高校卒業後に地元を離れても祭りの度に実家でもある兄の家を訪れ、夜中までビールを飲んで語り合った。

一夫さんは２人兄弟の長男として家業の建具屋を継ぎ、ふすまや障子の修理などを担った。困っている人を放っておけない性格で、新聞配達、警備の仕事も手伝った。昨年元日の地震で木造２階自宅が倒壊し、裏山の土砂崩れに巻き込まれた。１階の作業場にいた一夫さんは、数週間後に遺体で見つかった。

大谷町地区には今も地震と豪雨の爪痕がある。５基あったキリコのうち、動かせるのは２基しかない。地盤が隆起した影響で巡行ルートも縮小せざるを得ない。それでも田保さんは「キリコの明かりがともることで、地域を元気付けてくれる」と開催を待ち望んでいた。

年１度の祭りで家族や親戚、同郷の仲間らが一堂に会する。一夫さんは長男として、地域の一員として、「みんなで楽しめるように、ずっと続けたい」といつも口にしていた。

田保さんは倒壊した建物から見つかった兄の虎の刺しゅう入りの前掛けを腰にまいて参加し、法被はキリコに飾った。「これからは弟の俺が祭りを守っていくよ」

寺家キリコも盛大に

珠洲市三崎町の寺家地区で１３日、「寺家キリコ祭り」が行われ、日本最大級のキリコ４基が勇壮なかけ声とともに地区内を練り歩いた。

祭りは子孫繁栄や商売繁盛を願うとされ、高さ１６・５メートル、重さ４トンの大型のキリコが特徴。昨年は地震の影響でキリコの巡行が中止となったが、今年は県外の団体やボランティアらの協力を得て実施にこぎ着けた。

この日は午後７時頃から４基のキリコが寺家漁港を出発。開幕を告げる花火が打ち上げられると、参加者や観客から歓声が上がり、太鼓や笛の音とともに地区内に繰り出した。

金沢市の会社員（４８）は「人口減少が進む中で祭りが維持できるか心配だ。今後も来るようにしたい」と話した。