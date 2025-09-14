歌手の華原朋美（51）が、公演後にファンと交流する様子を公開した。

【映像】華原朋美、親子水着ショット

SNSでは息子と水着姿でプールを楽しむ姿や、抱きかかえてキスをする写真などを投稿し、親子の様子を発信している華原。

9月10日に更新したInstagramでは、前日に開催したデビュー30周年記念コンサートを振り返り、「年内をもって引退を考えていましたが、息子とたくさん話し合って、これからも華原朋美を続けることに決めました。私には守らなければならない大切な子どもがいます。これからも応援して頂けたらありがたいです」と、息子への思いと今後の決意を明かしていた。

華原朋美、究極のファンサービス

また、13日に更新したXでは、「9月9日華原朋美30周年記念コンサート終演後に出待ちしてくださったみなさまへ、ごあいさつさせて頂きました」と、ファンと交流している様子を動画で公開。

動画には「きょうは皆さん、30周年記念コンサートにお越しいただいて本当にありがとうございました」と語りかける華原の姿や、「ともちゃーん！」と声をかけるファンの姿が収められている。

この投稿にファンからは、「究極のファンサービスですね〜!!」「痩せたな、ともちゃん!!」「マジで50代に見えない」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）