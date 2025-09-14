人間のようにソファで寛ぎテレビを見るワンコ。いつ気付くかな…飼い主さんが盗み見していたことに気づいた次の瞬間…！？爆笑間違いなしの投稿は反響を呼び、記事執筆時点で15万回以上再生され、「なんや！？って言ってるｗ」「貫禄すげぇ(笑)」「絶対人間！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ソファに座ってテレビを見る犬→まるで人間…？まさかの『貫禄がありすぎる光景』】

もはや人間…！？テレビを見るワンコ

TikTokアカウント「ham86_spaniel」の投稿主さんの愛犬は、アメリカン・コッカー・スパニエルの女の子「ハム」ちゃん。現在1歳のハムちゃんが生後半年のときの、あるお姿が話題を呼んでいます。

ソファに座りテレビを見るハムちゃん。これだけでも十分人間らしい仕草ですが、背もたれに体を預け、ひじ掛けに前足を乗せて真剣にテレビを見るハムちゃんは、もはやベテラン主婦の貫禄すら漂っていたそう。

見ているテレビが料理番組であることも笑いを誘います。そんなハムちゃんを投稿主さんはこっそり盗み見していたといいます。

視線に気づいた瞬間の姿に爆笑

熱視線に気づいたハムちゃん、ものすごい勢いで横を向き、投稿主さんとバッチリ目が合ったとか。時が止まったかのように数秒間の沈黙が流れたといいます。

見られていたことに怒るわけでも恥ずかしがるわけでもなく、ハムちゃんは無表情だったとか。このとき生後半年だとは到底思えません…！ハムちゃんのあまりに堂々とした貫禄っぷりは、多くの人にたくさんの笑いを届けたのでした♡

この投稿には「今日の夕飯決まった？(笑)」「何回見ても笑える」「犬かどうかあやしい…」などのコメントが寄せられています。いつもこのスタイルでテレビを見ているそうですよ♡

チャーミングな姿が可愛い♡

さまざまな表情を見せるハムちゃんの日常が、別投稿にて紹介されています。お口をもぐもぐさせたり、気持ちよさそうに眠ったり、はたまたドッグランで走ったり…クルクルと変わる表情がとっても愛らしいハムちゃん。

投稿主さんの腕にじゃれて遊ぶ子犬のような一面もお見せしたそう。チャーミングなのに人間らしい顔も持つハムちゃんに、投稿主さんも翻弄されてしまいますね♡

ハムちゃんの賑やかな日常は、TikTokアカウント「ham86_spaniel」に紹介されています。ハムちゃんの魅力を堪能してくださいね♪

