お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が14日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。人気俳優の名前に衝撃を受ける場面があった。

この日、兼近、満島真之介とともにドライブするのは俳優の眞栄田郷敦。満島とは今年公開の「ババンババンバンバンパイア」で共演し、大の仲良しとなったという。

満島が「郷敦（ゴードン）、うれしいな！凄いじゃん！会いたかったよ、めっちゃ」と感激。眞栄田も「公開が一段落しちゃったので」と久しぶりの再会を喜んだ。

満島が「いや、ゴードン」と名前を呼ぶと、「ゴードンって呼ばれている？」と兼近。満島が「だって、ゴードンだもん」と返すと、眞栄田も「ゴードンっすね」。兼近は「下の名前、ゴードン？」と目を丸くした。

兼近は「ウソでしょ？あだ名じゃないの？」と驚がく。満島が「リアルの、戸籍にも“郷敦”って」と続け、眞栄田も「戸籍にも漢字で“郷敦”って書いてます」と笑った。

兼近は「“ゴードン”カッコよ…」と口にしつつ「ゴードンがあだ名じゃなかったのが衝撃だよ」と信じられない様子だった。