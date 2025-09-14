ウルトラマンゼット、ついに“公式”でウルトラマンゼロの弟子に？ “自称”していた 畠中祐が大喜びで報告「これ、円谷さんの公式だから！」
円谷プロダクションは、円谷プロ作品すべてのファンに贈る最大の祭典『TSUBURAYA CONVENTION 2025』が開催中。14日には東京ドームホテルでステージプログラムのウルトラマンゼロ15周年のファイナルを飾る『ウルトラマンゼロ15th〜Beyond the STARS〜グランドフィナーレ』が開催された。
【画像】『ウルトラマンゼロ』新作映画の製作が決定のビジュアル
2024年より2年にわたり展開した『ウルトラマンゼロ15周年プロジェクト』。ゼロにまつわる豪華ゲストが集結し、ゼロファンと共にアニバーサリーのグランドフィナーレを飾った。出演者（※作品発表順）は、宮野真守（ウルトラマンゼロ：声の出演）、濱田龍臣（『ウルトラマンジード』朝倉リク役）、小野友樹（ウルトラマンベリアル：声の出演）、畠中祐（ウルトラマンゼット：声の出演）で司会は関智一（グレンファイヤー：声の出演）が務めた。
「オレたちのビッグバンフィナーレが吹き荒れるぜ！」というゼロの掛け声でイベントはスタート。宮野は「ウルトラマンゼロと1番仲の良い地球人です」とあいさつし、ゼロと抱擁すると会場は大歓声だった。
イベントでは、ゼロの相関図が。自称「ウルトラマンゼロの弟子」であるゼットについて、宮野は「まだ認めてないからな！」とけん制。しかし、相関図にはゼロとゼットを結ぶ関係性について「師弟」と書いてあり、畠中は「見てください！『師弟』って書いてある。これ、円谷さんの公式だから！」と大喜び。宮野は「きょうは、そういうことにしておいてやろう」とゼロのような“ツンデレ”っぷりを発揮していた。
イベントの最後には、ウルトラマンシリーズ60周年記念記念として『ウルトラマンゼロ』の新作映画が製作されることも発表された。
