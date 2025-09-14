【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）

【映像】大谷、今季最長138m特大49号（実際の様子）

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。3回の第2打席で第49号ホームランを放つなど、この日は5打数3安打、1本塁打、1四球の成績を残した。ドジャースは激しい乱打戦を制してマジック11とした。

同地区のライバル対決。大谷は第1打席で、外に逃げるシンカーを三遊間に弾き返して内野安打で出塁。これで18試合連続出塁とした。

1ー4と3点を追いかける3回、先頭で第2打席が回ってきた。カウント1ー0から2球目のシンカーを捉えると、打球はバックスクリーンへ。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）、打球角度25度で飛び込んだ大きな当たりは、今季のドジャースで最長の記録となるアーチとなった。

昨季の54号に続き、これで2年連続のシーズン50本塁打に王手。MLBの歴史を紐解いても、ベーブ・ルース（1920〜21、27〜28年）、ケン・グリフィー・ジュニア（1997〜98年）、マーク・マグワイア（1996〜99年）、サミー・ソーサ（1998〜2001年）、アレックス・ロドリゲス（2001〜02年）の5人しか達成していない偉業まであと1本と迫った。

4回の第3打席は見送り三振、5回の第4打席は申告敬遠、6回の第5打席はライトフライ、9回の第6打席ではセンター前にヒットを放つなど、この日は5打数3安打、1本塁打、1四球だった。

なお試合は激しい乱打戦に。3ー4とドジャースがビハインドで迎えた5回にテオスカー・ヘルナンデスのタイムリーなどで一挙6得点を挙げて逆転するが、その裏にジャイアンツも2つのタイムリーで9ー7と接戦に。

しかしドジャースは6回にも3点を挙げて、再びジャイアンツを引き離すとそのまま逃げ切りに成功。前日のサヨナラ負けを払拭するような逆転勝利となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）