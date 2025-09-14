世界各地で使える「グーグルマップ」だが、韓国では十分に機能しないため、外国人観光客から不満の声が漏れることも/Illustration by Ian Berry/CNN/Adobe Stock

（ＣＮＮ）台湾からの旅行者、エリック・ウェン氏は韓国を訪れる時、仕方なく三つの地図アプリを使い分けている。

世界各地で使える米グーグルの地図サービス「グーグルマップ」が、ここでは十分に機能しないからだ。ウェン氏のような旅行者は、韓国の地図アプリ「カカオマップ」や「ネイバーマップ」をダウンロードせざるを得ない。だがこうしたアプリには、グーグルでは当たり前とされる精密な機能が備わっていない。

それ以外の面をみると、韓国はハイテク通にも対応した旅行先だ。Ｇメールを含むグーグルのほかのサービスやユーチューブなど、外国のアプリも問題なく使える。

グーグルマップが十分に機能しない国としては、ほかに中国、ロシア、キューバなども挙げられるが、どこも長年、米国と対立関係にある。これに対して韓国は米軍が駐留する長年の同盟国で、アジアを代表する先進国のひとつだ。

問題の核心は、韓国政府が保有する地図データにある。グーグルはナビ機能付きの地図を作るのにこのデータが必要だと主張し、２０年近く前から持ち出しの許可を求めてきた。韓国側は国家安全保障上の懸念を理由に断り続けている。

だが専門家らによれば、問題はもっと複雑だ。

数十年に及ぶ攻防はもともと地政学的緊張をめぐって始まり、その後さらに「デジタル主権」や市場競争の問題に発展した。つまり、「国家のデータをだれが管理するのか」「だれが利益を得て、どんな犠牲が出るのか」、そして「多国籍のハイテク大手が参入してきたら、国内企業はどうなるのか」という問題だ。

韓国当局では今、こうした問題が議論されている。韓国側は来月初めに、グーグルからの最新の要請を認めるか、退けるかの回答を出すことになっている。

ウェン氏のような旅行者は、グーグルマップが韓国で使える日がついに来れば「ずっと便利になるはずだ」と、期待を寄せている。

これまでの経緯

米ボストン大学のソユン・アン助教によれば、韓国とグーグルの攻防は２００８年、グーグルマップが韓国内の一部の場所を日本名で表記したことから始まった。

韓国は１９００年代前半、３０年以上にわたって日本の統治下にあった。日韓の国交はその後正常化されたが、歴史問題などをめぐって緊張がたびたび再燃している。

韓国当局はグーグルに対して、地名の表記を変えるよう繰り返し要請した。グーグルはこれを拒否し、その後さらに何年間も、ほかの数カ所の地名表記をめぐる論争に巻き込まれた。

韓国は２０１０年代初めまでに、縮尺２万５０００分の１の衛星地図を作成した。これはインターネット上で公開され、外国からも自由に閲覧できるようになった。

だが、グーグルは、より詳細な韓国の５０００分の１の地図が必要だと主張している。このより詳細な地図は１６年に公開されたもので、韓国の法律では政府の承認なしに海外のサーバーにエクスポートできない。グーグルによれば、現在は韓国企業の「Ｔマップ」が提供するこの５０００分の１の地図のエクスポートが不要なバージョンを使用している。

アプリ上で韓国を見ると、都市の場所や道路、主要施設、鉄道などの基本的な地理情報が表示されている。

ただ、徒歩や車での詳しい道順は出てこない。経路を設定しようとしても、「その場所への経路が見つからないようです」というメッセージが表示されるだけだ。

グーグルは１６年に、データの輸出に関する最初の正式な申請を提出した。

申請を受けて複数の公聴会や非公開会合が開かれ、激しい議論が交わされた末に、韓国側は要請をきっぱりと却下。グーグルが既存の衛星地図から、軍事上の機密情報を削除しなかったことを理由に挙げた。

グーグル側は先月初めのブログで、問題の地図に使われたのは同社以外の複数の企業が撮影し、開かれた市場で販売した衛星画像だと指摘。グーグルマップ上で韓国内の機密施設をぼかしたとしても、元の画像には残り、それをだれでも購入できると指摘した。

そのうえで、韓国政府の懸念に対応するため、グーグルマップとグーグルアース上で機密施設にぼかしを入れるなどのセキュリティー措置を講じると表明した。

しかし、高精度の地図データをグーグルに提供するべきかどうか、グーグルにはそもそもこのデータが必要なのかどうかをめぐる論争は、今も続いている。

韓国はなぜ地図を渡そうとしないのか

表面上、この問題の主な論点は国家安全保障だ。韓国の議員らは、５０００分の１の地図を持ち出せば軍の基地や政府施設が公にさらされると主張する。

一方で、そのリスクに懐疑的な見方を示す専門家もいる。

豪メルボルン大学のスコット・マクワイア教授は、国家安全保障上の懸念は誇張されているのではないかと指摘した。

グーグルもブログの中で、５０００分の１の地図はすでに政府の厳しいセキュリティー審査を受けていて、機密情報は削除済みだと述べた。さらに、カカオマップやネイバーマップーなど韓国の地図アプリも、同じデータを基にしていると主張した。

専門家らは、より広範な別の懸念が影響しているかもしれないとの見方を示す。

韓国側が強く恐れるのは、グーグルマップの参入を認めた場合、カカオやネイバーのような競合相手が排除される可能性だ。

カカオとネイバーも公の場で、グーグルマップのデータ使用に反対してきた。アン氏によれば、両社はその理由として、税金を払って国内ルールに従っている韓国企業にとって不公平だと主張している。

この意見に同調する声は多い。韓国の地理情報を扱う国内２３９社を対象にした最近の調査では、９０％がグーグルに地図データを渡すことに反対し、売り上げへの悪影響や雇用喪失の恐れがあるためと述べていた。

アン氏はさらに、韓国側にはグーグルの要請に応じるインセンティブがないと説明。経済が大きく後押しされるわけでもなく、住民はもともとカカオやネイバーのアプリを使っているため国民の需要があるわけでもないと述べた。旅行者への影響も、ほかの懸念材料に比べれば無視できる程度と考えられる。

一方グーグルにとっては、韓国の地図が大きな価値を持つかもしれない。

データへの懸念

韓国の人口は約５１００万人。そのほとんどがスマートフォンを持ち、大量のデジタル・フットプリント（インターネット上の活動記録）を残している。グーグルがそこに参入すれば、地図データをほかの目的に使って利益を上げることも可能になる。

たとえばグーグルが、韓国の地図アプリを使っている現地の民泊仲介大手「Ａｉｒｂｎｂ（エアビーアンドビー）」や配車サービス大手「Ｕｂｅｒ（ウーバー）」に取って代わることもあり得る。グーグルの登場で、韓国の地図アプリに依存するアプリの数は減少するかもしれない。

その結果、ユーザーの移動やオンラインサービス利用に関する大量のデータがグーグルの手に入ることになる。

「そのレベルでの懸念、つまり地図が地図として使われるだけでなく、ほかのあらゆるサービスの基点になるとの懸念があると思われる」と、マクワイア氏は話す。

そもそもグーグルは地図データを本当に必要としているのかという点について、専門家の意見は分かれている。

アン氏もマクワイア氏も、グーグルは韓国の詳細な地図を作ろうとすれば、作れるだけの手段を持っていると主張する。同社はそのコストと労力を回避しようとしている可能性がうかがえる。グーグルは地図とナビの全サービスを提供しているほかの多くの国で、政府に直接データを要求してはいないと、アン氏は指摘する。

これに対してグーグルはＣＮＮに、２万５０００分の１の地図では詳細なナビ機能、特に人口密度の高い都市部や、狭い路地での徒歩や自転車の道順表示に必要な精度が得られないと主張した。

グーグルはまた、他国で外部業者から地図データを購入する場合、同社はそのデータが対象国の法律に従っていることを条件付けていると強調した。

今後の見通しは

台湾から年に２〜３回韓国を訪れるという旅行者のビビアン・チェン氏は、韓国の地図アプリの英語版を使っているが、翻訳が分かりにくいことも多いと話す。グーグルマップのように徒歩の経路をリアルタイムで案内してくれる機能が見当たらず、住所がうまく翻訳されなくて別のアプリが必要になることもある。

ショッピングセンターや観光名所はすぐに見つかっても、「小さな店の英語名を探すのはとても大変」で、穴場を探索する気にはなれないという。

今後、韓国の通商、外務、国防、情報、内務を担当する省庁の会合で決断が下されれば、状況は一変する可能性がある。

ただしアン氏は、「グーグルが大きく譲歩するか、政府の懸念に対応して協力姿勢を示さない限り、政府側がまた拒否する可能性は非常に高い」との見方を示す。

その一方で、韓国側が貿易問題などで米国から譲歩を引き出すため、戦略的な動きとして要請を認めることも考えられるという。

両国は７月末、米国が韓国からの輸入品に１５％の関税を課すことで合意に達したが、詳細については今も交渉が続いている。アン氏は「トランプ現政権の下で、圧力は非常に高まっているはずだと想像がつく」と話す。

グーグルはこれ以外にも、世界各地でトラブルを抱えている。米司法省による反トラスト法（独占禁止法）訴訟もその一例だ。

マクワイア氏によれば、グーグルは長年、無料で善良な公共サービスととらえられてきた。「その考え方が今、変化しつつある。人々の目にはもっとはっきり、ありのままのグーグルが映っている。よく工夫された製品やサービスもつくる巨大企業だが、データ収集力の出しゃばり方は途方もない、そんな正体が見えている」

韓国の念頭にあるのは、政府が来月グーグルの要請を認める決定を下した場合、グーグルが大きな利益を得るという可能性だ。それまでの間、旅行者にとってはややこしい状況が続くだろう。あるいは韓国アプリが大幅に改善されて、使いやすくなるかもしれない。

チェン氏は１２月にまた韓国を訪れる予定だが、道順がよく分からないことに「不満といらだちが募り、もう来たくないと思ってしまいそう」だと語った。

チェン氏は「どうしてこんなに不便なのか」と問いかけ、首都ソウルは「こんなに現代的な街なのに、こんなひどい欠点があるなんて」と嘆いていた。