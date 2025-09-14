¥Ñ¥É¥ì¥¹Âç¾¡¡¢¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È2.5º¹ÊÑ¤ï¤é¤º¤âPS¿Ê½Ð¤ØÁ°¿Ê¡¡¾¾°æÍµ¼ù¤Ï´°àú¥ê¥ê¡¼¥ÕÄù¤á¤Ç3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ
¡û ¥Ñ¥É¥ì¥¹ 11 ¡Ý 3 ¥í¥Ã¥¡¼¥º ¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö9·î13Æü¡¡¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡ä
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ëµß±çÅÐÈÄ¡£8ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎºÇ½ª²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥Èµß±ç¤ÇÄù¤á¡¢¼«¿È3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ¤Ï11¡Ý3¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¡¢º£µ¨57»î¹çÌÜ¤Îµß±çÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î8ÈÖ¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ò°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥¢¥ë¥·¥¢¤Ï±Ô¤¯ÄÀ¤à¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç3µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï1ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò±¦Èô¤ËÂà¤±¡¢¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯9µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î´°àú¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï4.24¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÇÀþ¤Ï1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢1ÈÖ¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤Î22¹æ2¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢3²ó°Ê¹ß¤â3ÈÖ¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î25¹æ¥½¥í¤Ê¤É¤Ç4²ó¤Þ¤Ç¤ËËè²ó¤Î9ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥·¡¼¥¹¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·8¾¡ÌÜ¡Ê11ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï81¾¡68ÇÔ¤ÇÃù¶â13¡£Æ±ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á2.5¥²¡¼¥àº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡Ê3°Ì¤Þ¤Ç¤¬PS¿Ê½Ð·÷¡Ë2°Ì¤ÎºÂ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥¡¼¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±3°Ì¤Î¥á¥Ã¥Ä¡¢Æ±4°Ì¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢PS¿Ê½Ð¤Ø¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£