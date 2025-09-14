大谷は5打数3安打1打点で打率.282、3得点で自己最多タイ得点

【MLB】ドジャース 13ー7 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に5試合ぶりの49号ソロを放った。史上6人目の2年連続50号到達へ王手をかけた。5打数3安打1打点3得点で打率.282、OPS1.007。チームは13得点を挙げ、両軍合わせて20得点の乱打戦を制した。地区優勝へのマジックナンバーを「11」とした。

大谷の打った瞬間の一発は、3点を追う3回先頭だった。右腕ウェブの2球目、甘く入ったシンカーを強振し、バックスクリーンへ49号ソロを運んだ。今季ドジャース最長の飛距離454フィート（約138.4メートル）。打球速度114.8マイル（約184.4キロ）、角度25度だった。

キング争いでは51発でリーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）に再び2本差となった。シーズン53発ペースとなり、2年連続50号到達すれば、2001、2002年アレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来23年ぶり6人目の快挙となる。

初回先頭の遊撃内野安打で18試合連続出塁に伸ばした。マルチ安打は5試合ぶりで今季40度目だ。4回2死一塁は見逃し三振に倒れ、5回2死二塁は申告敬遠。6回2死三塁は右飛、9回は中前打で出塁した。フリーマンの右中間適時二塁打で生還し、2024年の自己最多に並ぶ134得点となった。

チームは壮絶な乱打戦で打ち勝った。3-4で迎えた5回には打者11人の猛攻で4安打6得点。9-7と2点差に迫られた6回はロハスの右中間2点二塁打などで再び5点差をつけた。17安打13得点の猛攻だった。

先発のカーショーは3回5安打4失点で降板し、11勝目はならなかった。2番手のエンリケスは4回の1イニングを3者連続三振。5回途中から救援したロブレスキーは2回1/3を4奪三振無安打無失点に抑え、試合の流れを引き寄せた。（Full-Count編集部）