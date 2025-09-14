前田典子 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/14】モデルの前田典子が10日、自身のInstagramを更新。レースワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】モデル前田典子、美スタイル披露のビキニ姿

◆前田典子、水着姿披露


「9月半ばしぶとく夏を楽しんでいます 50代最後の夏だからね〜ラストサマー」とつづり、プールでのオフショットを公開した前田。黒いビキニを着こなし水に浮かび、ほっそりとした脚や引き締まったウエストを披露している。

この投稿にファンからは「美しすぎる」「いつまでも綺麗」「気持ち良さそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

