前田典子「50代最後の夏」美スタイル披露のビキニショット公開「美しすぎる」「いつまでも綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/14】モデルの前田典子が10日、自身のInstagramを更新。レースワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】モデル前田典子、美スタイル披露のビキニ姿
「9月半ばしぶとく夏を楽しんでいます 50代最後の夏だからね〜ラストサマー」とつづり、プールでのオフショットを公開した前田。黒いビキニを着こなし水に浮かび、ほっそりとした脚や引き締まったウエストを披露している。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「いつまでも綺麗」「気持ち良さそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆前田典子、水着姿披露
