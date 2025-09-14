SAKURA＆KAZUHA（LE SSERAFIM）、IROHA＆ MOKA（ILLIT）の出演が決定!! ABEMAで独占無料放送『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、HYBEとGeffen Recordsが手がけるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』（読み：ワールドスカウト ザ ファイナル ピース）を、2026年春より独占無料放送することを発表した。

【写真】直視できない…宮脇咲良、胸元ざっくりドレス姿

本番組は、2026年の全米デビューを見据え、日本から最高峰の才能を発掘することを目的としたグローバルプロジェクト。世界的アーティストを多数輩出してきたHYBEと、ユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsによる共同制作であり、次世代スター誕生への期待が高まっている。

プロジェクトでは、2026年の全米デビューを見据え、HYBEのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』に参加していたエミリー（EMILY）、サマラ（SAMARA）、レクシー（LEXIE）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsから世界へ羽ばたく新ガールグループの最終メンバーとなる“たった1人”を日本で発掘する。

さらにスタジオキャストとして、指原莉乃をはじめ、HYBE MUSIC GROUP所属のLE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE所属のILLITからIROHAとMOKAの参加が決定。豪華な5名がオーディションの模様を見守り、挑戦者たちの熱き姿を引き出していく。

(写真提供=ABEMA『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』)

日本最高峰の才能と世界最高レベルの制作陣が交錯する『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』。唯一無二の“主役”が誕生するまでの物語に、大きな注目が集まっている。

今後も「ABEMA」では、本プロジェクトの最新情報を発信予定。続報に期待が高まる。