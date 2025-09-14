◆米大リーグ ジャイアンツ７―１３ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区３位のジャイアンツに大勝。２位パドレスは勝ったため、地区優勝マジックは「１１」となった。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は１―４と劣勢ムードの３回に５試合ぶりの４９号ソロを放ち、逆転勝ちを呼び込むなど５打数３安打１本塁打１打点だった。３得点で、早くも史上初の「５０―５０」を達成した昨季に並ぶ自己最多の１３４得点となった。

試合は初回に１点を先制しながら、その裏に先発のカーショーが一挙４失点で逆転される苦しい展開。しかし、３点を追う３回先頭だった。大谷がジ軍のエース右腕・ウェブの９２・１マイル（約１４８・２キロ）シンカーが真ん中付近に来たところを見逃さなかった。打球速度１１４・８マイル（約１８４・８キロ）、角度２５度、飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）でバックスクリーンに飛び込んだ。５試合ぶりの４９号ソロの飛距離は今季自己＆球団最長の特大アーチ。史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけ、３年連続本塁打王に向けてはこの日５１号のシュワバー（フィリーズ）に再び２本差とした。

ド軍は１点を追う５回。無死満塁のチャンスをつくり、ウェブをＫＯすると、Ｔ・ヘルナンデス、ロートベット、ベッツの適時打などで一挙６得点のビッグイニング。最大３点差を逆転した。その裏にはイエーツが３失点したが、６回にはロハスの２点二塁打などで３得点と突き放した。２ケタ得点は２２試合ぶり。５点リードの９回には大谷の右前打からフリーマンが適時二塁打を放ってダメ押しした。投手陣では５回途中から登板したロブレスキが２回１／３を無安打無失点４Ｋの好投で立て直した。

１０日（同１１日）に地区優勝マジックが再点灯したドジャースはこの日が１０連戦の２戦目。同地区２位パドレスとの２・５ゲーム差をキープし、３位のジャイアンツには８ゲーム差をつけた。右手打撲の正捕手スミスが負傷者リスト入りし、大砲マンシーは頭部死球で途中交代となったが、ワールドシリーズ連覇に向けてレギュラーシーズンはあと１４試合。ジ軍とは５試合を残すが、また一歩頂点に前進した。