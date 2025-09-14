◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５点リードの９回１死で迎えた第６打席は右腕ウィンから右前打を放ち、９月２日（同３日）の敵地・パイレーツ戦以来１０試合ぶりの３安打とした。３番フリーマンの適時二塁打でこの日３得点となった。１３４得点は早くも昨季に並ぶ自己最多だ。

ジ軍先発はエース右腕・ウェブだった。大谷は初回先頭の第１打席で遊撃内野安打を放ち、１８試合連続出塁。３番フリーマンの左翼線適時打で先制のホームを踏んだ。そして、３点を追う３回先頭だった。２球目の９２・１マイル（約１４８・２キロ）シンカーが真ん中付近に来たところを見逃さなかった。打球速度１１４・８マイル（約１８４・８キロ）、角度２５度、飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）でバックスクリーンに飛び込んだ。５試合ぶりの４９号ソロの飛距離は今季自己＆球団最長の特大アーチ。史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけた。

４回２死一塁の第３打席は見逃し三振。フルカウントからの６球目は外角高めの直球で大谷は判定に不服な様子だった。５回２死二塁の第４打席は申告敬遠。前日から３個目の敬遠で敵地は騒然としたが、ベッツの適時打につながった。６回２死三塁の第５打席は左腕ゲージから右飛だった。

チームはワールドシリーズ連覇に向け、レギュラーシーズン残り１５試合。１２日（同１３日）終了時点で同地区２位のパドレスとは２・５ゲーム差となっており、地区優勝マジック「１２」となっている。３位ジャイアンツとは７ゲーム差だが、直接対決がこの日を含めて６試合と気が抜けない。