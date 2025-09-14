◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦 最終日（１４日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

女子の日本代表決定戦で、フォルティスがＳＣ軽井沢クラブを７―６でくだし、２勝２敗の五分に戻した。３戦先勝の決定戦で、粘り腰を見せ、スキップ・吉村紗也香は「まずはホッとしています」と安どの表情を浮かべた。

接戦を制した。ブランクエンドで迎えた第２エンド（Ｅ）、先攻のフォルティウスが優位に進めて１点スチールに成功。ＳＣ軽井沢クもスキップ・上野美優のショットが決まり第３Ｅに２点を加える。第４Ｅ、フォルティウスのスキップ・吉村紗也香が最後にテークアウトショットを決めて２点をいれた。

ＳＣ軽井沢クは３―５の第７Ｅ、上野が１投目に好ショットで、最後のドローショットも決めて２点。５―５の同点に追いつく。第８Ｅ、フォルティウスは吉村が相手の石を利用してＮＯ１を作るショットを決めて６―５。相手に１点を取らせて迎えた最終Ｅ、吉村がドローショットを決めて勝ちきった。

フォルティウスは今大会、予選リーグで２連敗スタート。後がない状態から２連勝し、プレーオフでは、ロコ・ソラーレに勝って決定戦に進んだ。１３日の第１戦ではＳＣ軽井沢クに敗れて王手をかけられながら、この日再び逆境を跳ね返して逆王手。ミラノ・コルティナ五輪につながる戦いは泣いても笑ってもあと一戦、吉村は「優勝するときのイメージもみんなで共有しながら、高い集中力を持って次に臨みます」と意気込んだ。