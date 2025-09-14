９月１４日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝７頭立て）は、和田竜二騎手が乗った単勝３番人気のブルースカイブルー（牡２歳、栗東・平田修厩舎、父ハービンジャー）が２番手から４角を先頭で迎えると、２着馬との叩き合いで差し返して勝利した。鼻差の２着に１番人気のジャスティンルマン（クリストフ・ルメール騎手）が入り、さらに３馬身半差の３着に２番人気のプレイザリード（ジョアン・モレイラ騎手）が入った。勝ちタイムは２分４秒５（良）。

和田竜騎手は「（調教より）芝に行った方がいいと思っていた。攻め馬でも道中、ハミを取る馬で、レースとしては思い通り。この馬のきょうだいはしぶとく動くけど、瞬発的に動けない。スローだと動ける位置にいたかった。きょうだいの中では（重心が）起きている（バランスが取れている）し、しまいもしっかりしている。まだまだ先の馬ですが、ひとつ勝つことでつくり方も変わってくると思う」と評価した。

母のエマノンも管理していた平田調教師は「走る馬だと思っていた。この血統は手応えの割に伸び切れないところがあるけど、強い馬を相手にいい競馬をしてくれた。並ばれてから差し返して、いい根性をしている。ハービンジャーにハーツクライだから、距離は延びてもいい。楽しみな馬が出てきましたね。今後はオーナーと相談します」とうれしそうだった。