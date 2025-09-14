来春朝ドラ『風、薫る』豪華新キャスト10人 松園CP「文明開化の音を届けてくれる人たちを発表いたしました」
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の第4次キャスト10人が発表され、制作統括を務める松園武大チーフ・プロデューサーがコメントを寄せた。
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
新たなキャラクターとして 佐野晶哉が演じる島田健次郎、藤原季節が演じる小日向栄介、林裕太が演じる槇村太一、坂東彌十郎が演じる清水卯三郎、内田慈が演じる柳川文、小倉史也が演じる松原喜介、片岡鶴太郎が演じる勝海舟、松金よね子が演じる大家トヨ、広岡由里子が演じる大家キク、春海四方が演じる大家嘉平ら10人を発表。
■制作統括／松園武大チーフ・プロデューサー
今回は、りんと直美が東京で出会い、二人に文明開化の音を届けてくれる人たちを発表いたしました。
島田と小日向、槇村ら３人の青年に、卯三郎たち瑞穂屋の面々。あの勝海舟。
そして家族ではないけど、みんな同じ姓の大家さんたち。
すばらしくすてきに“濃い”方々が、りんと直美をどんな世界に誘ってくれるのでしょうか。
撮影現場でどんなお芝居のアンサンブルが生まれるか、楽しみでなりません。
今後もまだまだ新しい発表が続きます。どうぞご期待ください。
