『ゴジュウジャー』にファン衝撃 “紅茶王子”プリンス・アッサムが強烈キャラ「余のティーが飲めぬというのか？」 クールポコ、ほぼ本人役で登場
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第30話「高貴怪力！新たなティラノは王子様」が14日に放送された。
【動画】【ゴジュウジャー】第30話「高貴怪力！新たなティラノは王子様」予告
いなくなった竜儀（神田聖司）の指輪を手にし、二代目ゴジュウティラノとなったのは、自称“紅茶惑星”からやってきたプリンス・アッサム（笹森裕貴）だった？それに気づいたゴジュウジャーたちは、アッサムが起こすさまざまなトラブルに巻き込まれてしまい…!?
そんななかで、餅つきノーワンが地獄の餅つき大会を始めた！ 全力でナンバーワンバトルに挑み、最高の餅をつこうとする吠（冬野心央）に、アッサムは…!?
番組開始して、すぐのことだった。プリンス・アッサムは道行く人々の真ん中で「ティータイムとは喧騒の狭間に咲く花。心に余白を取り戻すための美と静寂の寄り道」と話し、いかつい人を軽々持ち上げると「余のティーが飲めぬというのか？」と無理やり飲ませるというインパクトを残していた。
次にファンを困惑させたのがオープニング。前回でいなくなってしまった竜儀の姿が隠れてしまっていた。そして餅つきノーワンの声を小野まじめ（クールポコ。）、相方のバスター・モッチーの声をせんちゃん（クールポコ。）が担当することも判明した。
餅つきノーワンとバスター・モッチーは「男は黙って」「な〜に〜！やっちまったな！」といった、もはやクールポコ。状態に。やられた際のせりふも「な〜に〜！やられちまったな！」だった。小野は自身のXのを更新すると「男は黙って、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」と投稿し、ファンは「もう最高でした」「収録の時もその格好なのか」とコメントしていた。
