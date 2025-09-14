会社で勤務する男性が出勤時などに持ち運ぶリュックサックのデザインが洗練されてきた。

オンラインでの仕事が多くなって、パソコンを持ち歩くことが増えた今、スタイリッシュで、仕事着にも合わせやすいリュックは重宝する。（福島憲佑）

１９７５年創業の米国のバッグブランド「トゥミ」は８０年代からリュックを展開している。ビジネス用としてはブリーフケースの需要が多かったが、リュックの人気は年々高まっており、近年では売り上げの比率が逆転したという。

ブランドの広報担当、石井清美さんは「オンラインのやり取りが増えたことで、パソコンを持ち歩く人も多い。それを入れるためのリュックが求められている」と指摘する。服装がカジュアルになり、リュックを合わせやすくなったことも後押しになっている。

同社のリュックはドレッシーなデザインが特徴。生地に張りがあるため、きれいな印象で、端正なジャケットにもよく合う。

黒を基調とし、前面をカーボンファイバー素材で装飾したリュック（１８万１５００円）は、自動車のデザインから着想した。流線形の美しいフォルムを損なわない工夫が施されている。例えば、上部の持ち手は使わない時には収納できる。また、ファスナーの金具は磁石で固定できる。

黒地に紺色を配したリュック（１０万５６００円）は荷物に応じてマチ幅を約７センチ広げられて便利だ。ストラップは体に沿う形状で、背負った時の負担が軽減されるデザイン。

いずれのタイプもパソコンを収納するポケットにクッション材が入っている。背面部をスーツケースの持ち手に差し込めて、スーツケースに載せて運ぶことができる。

背負った時に格好良く見せるには、ストラップの長さがポイントになる。石井さんは「首とリュック上部との間に適度な隙間が出来るように調節してください」と助言する。長すぎると、リュックがずり落ちてだらしなく見え、隙間がないと窮屈な印象になるという。

空気通り蒸れにくい

スポーツアパレルブランドの「デサント」も、ビジネスに使えるリュックを展開している。

黒色の生地にしわ加工を施したリュック（３万８５００円）は、独特な質感がおしゃれだ。スポーツウェアを手がけるブランドらしい機能も備わっており、背面にはブロック状のクッションがいくつも配置されている。背中に接する面積が少なく、隙間を空気が通って蒸れにくい。

パソコンを収納するポケットには、止水ファスナーを使用していて、しっかり保護できる。サイドポケットには通気口が開いており、折りたたみ傘やペットボトルなどぬれたものを入れても大丈夫だ。

東京都千代田区のデサント新丸ビル店副店長の菊地瑞葉さんは「カジュアルな印象のセットアップスーツと相性がいい。無地のＴシャツを着ても合います」と薦めている。