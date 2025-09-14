元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のInstagramを更新しました。

【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「ポムポムプリンメロンパン」を手作り 「可愛い♡♡」 完成度は抜群

投稿では、手作りお菓子を中心に紹介しており、今回は人気キャラクター「ポムポムプリン」をモチーフにしたメロンパン、「ポムポムプリンメロンパン」の写真が公開されています。

希空さんが披露したのは、ピンク色のかわいらしいお皿に並べられた6個のメロンパン。淡いクリーム色のパン生地に、茶色いベレー帽、小さな目があしらわれており、「ポムポムプリン」にそっくりの見た目。表情にも一つひとつ微妙な違いがあり、手作りならではの温かみと個性が感じられます。

さらに投稿では、焼き上がる前の様子も紹介。オーブン用の天板に並べられた、網目模様がついた生地や、ベレー帽と耳をのせる工程など、製作過程がわかる写真も添えられており、見ているだけで甘い香りが漂ってきそうな一枚に仕上がっています。

希空さんは、「ポムポムプリンメロンパン 可愛い」とクリーム色と茶色のハートの絵文字を添えてコメント。満足のいく出来栄えだったことがうかがえます。

希空さんのWEB上での注目は大きく、2025年9月14日12時30分現在で、Instagramのフォロワー数は115.7万人に到達。YouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」も登録者数が68.7万人を超えるなど、多くのファンから支持を集めています。

