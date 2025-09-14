9月13日（土） 九州アジアリーグ試合結果

北九州下関フェニックス 対 福岡ソフトバンクホークス4軍

第3回戦 北九州市民球場

福 ０４０ ０３０ ０００｜７

北 ０００ ０００ ０００｜０

ホークス：山崎、大城、〇サルディ、赤羽ー牧原巧、加藤

北九州下関：●西垣、高井、吉田、木戸、タバーレス、中村ー拳士郎、宮原、松田

北九州下関フェニックスと福岡ソフトバンクホークス4軍により「福岡ダービー」が福岡ソフトバンクホークスの1軍も公式戦を行う北九州市民球場にて行われた。

先制したのはホークスだった。初回に1死満塁のチャンスを作るも無得点で迎えた2回、先頭のザイレンがライト前ヒットで出塁すると、続く川原田は四球で一、二塁とする。8番漁府のファーストゴロが進塁打となり1死二、三塁とすると9番の山下がセカンド強襲の２点タイムリーを放ちをまず2点、さらに山下が盗塁を決めて1死二塁から1番の西尾がライト線へのタイムリースリーベースでもう1点、なお1死三塁から2番の石見がレフトへ犠牲フライを放ちさらに1点を追加しこの回4点を先制する。

さらにホークスは5回に1死から4番重松、5番牧原巧、6番ザイレン、7番川原田の4者連続のツーベースヒットで3点を追加。7対0とリードを広げる。

反撃したい北九州下関だがホークスの先発・山崎と5回から登板のの2番手大城を捉えられず5回まで井町の1安打に終わる。

後半、北九州下関のリリーフ陣は吉田、木戸、タバーレス、中村の継投で得点は許さなかったもののホークスの投手陣の前にチャンスを作れず散発4安打で完封負け。堅い守りの前に三塁も踏めなかった。

14日も北九州市民球場にて14時より同カードが行われる。