＜速報＞女子メジャーはクライマックス 金澤志奈と桑木志帆が首位でラスト3Hへ
＜ソニー 日本女子プロ選手権 最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、地元での初優勝を狙う30歳・金澤志奈、メジャー2勝目がかかる桑木志帆がトータル10アンダー・首位に並んでいる。
【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイル
1打差3位に永峰咲希。2打差4位に小林光希、3打差5位には佐藤心結が続いている。今季3勝の佐久間朱莉はトータル4アンダー・9位タイ。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル1アンダー・15位タイでラウンドを終えている。先週初Vを挙げたルーキー・荒木優奈はトータル2アンダー・11位タイ。出産から復帰後初の予選通過となった有村智恵は、トータル8オーバー・47位タイでホールアウトしている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には3600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ ソニー 日本女子プロのリーダーボード
金澤志奈＆安田祐香がドレスアップ【写真】
好調・桑木志帆 「ガッツを感じる」スイングってどういうこと？
回転が分かりやすい！ 青木瀬令奈の“ツートンカラー”練習法って？
小祝さくらが来季シード権を喪失？ シード獲得の方法は
【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイル
1打差3位に永峰咲希。2打差4位に小林光希、3打差5位には佐藤心結が続いている。今季3勝の佐久間朱莉はトータル4アンダー・9位タイ。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル1アンダー・15位タイでラウンドを終えている。先週初Vを挙げたルーキー・荒木優奈はトータル2アンダー・11位タイ。出産から復帰後初の予選通過となった有村智恵は、トータル8オーバー・47位タイでホールアウトしている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には3600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ ソニー 日本女子プロのリーダーボード
金澤志奈＆安田祐香がドレスアップ【写真】
好調・桑木志帆 「ガッツを感じる」スイングってどういうこと？
回転が分かりやすい！ 青木瀬令奈の“ツートンカラー”練習法って？
小祝さくらが来季シード権を喪失？ シード獲得の方法は