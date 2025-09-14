明治安田サッカーJ1、アルビレックス新潟はき13日ホームで清水に敗れ、10試合勝利なしとなりました。



約2万4000人のサポーターが駆け付けた清水とのオレンジダービー。J1残留に向け、勝ち点3が欲しいアルビでしたが前半17分に守備の隙を突かれ先制を許します。アディショナルタイムにモラエスがオーバーヘッドを放つも決まらず。後半も10本のシュートを放ちますが、最後までゴールネットを揺らせず0-1で敗れました。これでリーグ戦、10試合連続で白星無し。降格圏脱出の道筋は見えないままです。



■堀米悠斗選手「今何をするべきかを常に心の中に置きながら生活をすること、それしか(残留への)道はないと思う」



次節は20日、アウエーで横浜ＦＣと対戦します。