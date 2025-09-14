トランプ大統領は、テネシー州メンフィスに州兵を派遣する意向を明らかにした/Nina Westervelt/Bloomberg/Getty Images/File

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１２日、全米の主要都市で進めている治安対策の一環として、南部テネシー州メンフィスを対象に加えると発表した。

トランプ氏はＦＯＸニュースのインタビューで、「今改めて言うが、われわれはメンフィスに向かう」と述べた。メンフィス市が「深刻な問題を抱えている」とし、市長やテネシー州知事は「州兵やその他の必要な人員」の派遣を含む今回の行動に満足していると示唆した。

メンフィスのヤング市長は１２日午後の記者会見で、自身の要請ではないとした上で、「大統領や知事が州兵を含む連邦のリソースを市に投入しようとしていることを知った。彼らにはその権限がある」と述べた。「はっきりさせておきたいのは、私は州兵の派遣を要請したわけではないし、それが犯罪を減らす方法だとも思わない。ただ、その決定はすでに下されている」

トランプ氏は以前、イリノイ州シカゴに州兵を派遣する考えを示唆していた。ただ、国土安全保障省（ＤＨＳ）がシカゴでの移民取り締まりを発表したものの、トランプ氏が約束した州兵の動員は実現していない。

州知事は共和党の一方、民主党支持の強いメンフィスは、少なくとも州当局はトランプ氏の取り組みに前向きな姿勢を示している。連邦捜査局（ＦＢＩ）のデータをＣＮＮが分析したところ、人口２５万以上の米都市の中で、メンフィスは昨年最も高い暴力犯罪率を記録した。

テネシー州のリー知事は１２日、トランプ政権と連絡を取り合ってきたと説明し、トランプ氏と会談して「任務の詳細を詰める」と明らかにした。共和党のブラックバーン上院議員も州兵派遣を歓迎した。