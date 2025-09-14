¡Ø¤ª¤«¤·¤Ð¡Ù¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤Ë¥ê¥¹¥Êー¾·ÂÔ¡ª ¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¦²¬ÅÄ¡¢ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤ー¡ª¤ÎÇú¾Ð¥¹¥Æー¥¸´ÑÍ÷ ¡ÖBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー½©¤Îº×Åµ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡×11/15¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ·èÄê
Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÆü ¸áÁ°10»þ00Ê¬～¸á¸å1»þ00Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Êー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー½©¤Îº×Åµ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°±þÊç¡¦ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥ê¥¹¥Êー40Ì¾¤ò¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÊÅìµþ¡¦ÉÍ¾¾Ä®¡Ë¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¼çºÅ¤Î°ìÈÌ¥æー¥¶ー¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè5²óBDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー½©¤Îº×Åµ¡×¡ÊBDSÇð¤ÎÅÎ¡Ë¤Ø¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤ËÌµÎÁ¾·ÂÔ¡£
ÅöÆü¤Î¥Ä¥¢ー¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦¹ÃÈåºÌ²Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Æ±¾è¤·»²²Ã¥ê¥¹¥Êー¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¤Û¤«¡¢ÅþÃåÀè¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤«¤·¤Ð¡Ù¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡Ë¡¢BDS¥Ð¥¤¥¯¥»¥ó¥µー¥¤¥áー¥¸¥¬ー¥ë¤ÎÃÝÀîÍ³²Ú¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤ー¡ª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÇú¾Ð¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤³¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î±þÊçÊýË¡¤Û¤«¡¢³µÍ×¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ú¡Ø¤ª¤«¤·¤Ð¡Ù¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー³µÍ×¡Û
¡¦³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦½¸¹ç¾ì½ê¡§Ê¸²½ÊüÁ÷¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÍ¾¾Ä®¡Ë
¡¦»²²Ã¿Í¿ô¡§40Ì¾¡Ê»öÁ°±þÊç¡¦ÃêÁª¡¦ÌµÎÁ¾·ÂÔ¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡§»áÌ¾¡¦½»½ê¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¦Ç¯Îð¤òµºÜ¤Î¤¦¤¨
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê±þÊç¡£
¢¨±þÊçÄùÀÚ¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¦¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¤ÏÅöÁª¼Ô¤Î¤ßÏ¢Íí¡¢±þÊç¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢ÈÖÁÈX¡Ê@okashi_joqr¡Ë¤Ç°ÆÆâÍ½Äê¡£
¡¡±þÊçÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡§https://form.joqr.co.jp/@joqr-bds-bustour-2025¡¡¡ö9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë13:00¸ø³«
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¡¡¡Ø¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À²¬ÅÄ·½±¦¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Î¤ª¤«¤·¤Ð¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§¡¡Ëè½µÆüÍËÆü ¸áÁ°10»þ00Ê¬～¸á¸å1»þ00Ê¬¡¡¢¨À¸ÊüÁ÷
¢£½Ð±é¡§¡¡¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¦²¬ÅÄ·½±¦¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦¼ÆÅÄ±Ñ»Ì
¹ÃÈåºÌ²Ã¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥ì¥Ýー¥¿ー¡§¾®ÂðÀ¤¿Í¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§¡¡okashi@joqr.net¡¡
¢£ÈÖÁÈX¡§¡¡@okashi_joqr¡¡¡¡¢£¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡¡#¤ª¤«¤·¤Ð