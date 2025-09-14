これはありかも…！ 「ごま油」をかけたら市販のアイスが贅沢スイーツになった

バニラアイスに「ごま油」!? ちょい足しアレンジを試してみた！





そのままでも十分おいしいバニラアイスですが、ちょい足しすることで新たな味わいを楽しめるのも魅力のひとつ。

今回は、いつものバニラアイスに「ごま油」をかけるという、ちょっと意外なアレンジを発見！ クックパッドニュース編集部スタッフが実際に試してみた感想をお届けします。

ごま油をかけると、“香るアイス”に大変身！





ディッシャーですくったバニラアイスに、小さじ1杯分のごま油をかけてみました。メープルシロップやキャラメルソースがかかったような見た目で、ごま油特有の香ばしい匂いも相まって、すでにおいしそう…！

さっそくいただきます。





ひと口食べた瞬間、あまりの相性のよさに驚き！ バニラアイスのまろやかな甘さとコクをより感じられる気がします。ごま油と聞くと、重い印象があるかもしれませんが、油っぽさはほとんどなく、香ばしさだけが残るような軽やかな口あたりです。

今まで試したことがなかったのが不思議なくらい、馴染みのいいおいしさで感動しました。いつものバニラアイスにごま油をひとさじ加えるだけで、あっという間に贅沢な和風アイスが完成します。

ちょっとした工夫で、アイスの楽しみ方がぐっと広がります。気軽にできるアレンジとして、ぜひ試してみてくださいね。