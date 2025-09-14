作りおきにも重宝「にんじん×ツナ」の副菜レシピ5選

定番の組み合わせで1品完成

作りおきは便利だけれど、「事前に何品も作るのが大変」「1品だけしか作れない」というときもありますよね。そんなときにぜひおすすめしたいのが「にんじん×ツナ」の作りおき。定番の組み合わせですがハズレはなく、食卓に彩りも添えられて、いいことずくめです。

レンチンで完結

甘酢味で食べやすい

めんつゆで味がバッチリ決まる

子どもも好きなケチャップ味

カレー味でご飯が進むおいしさ

にんじんの使いきりにもおすすめ

いろいろな野菜との相性がいいツナは、もちろんにんじんとも相性抜群。ツナのうまみでにんじん独特のにおいも気にならず、とても食べやすくなります。また、色鮮やかなにんじんと合わせることで、食卓が華やかになります。

さらに、今回ご紹介した作りおきレシピは、にんじんの消費にもおすすめ。1本または2本まるごと使いきれるので、中途半端に余らせてしまう心配もなし。特売のにんじんも難なく消費できるはずです。味つけのバリエーションも豊富なので、あと1品ほしいとき、食卓に彩りが足りないとき、にんじんを消費したいときなどあらゆるシーンで活躍してくれること間違いなし。ぜひお試しください。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

2〜3日を目安に食べきる

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

