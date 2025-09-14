◆米大リーグ ブルワーズ９×―８カージナルス＝延長１０回＝（１３日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

試合前にポストシーズン進出１番乗りを決めたナ・リーグ中地区首位のブルワーズが１３日（日本時間１４日）、最大５点差をひっくり返して、劇的なサヨナラ勝ちした。２連勝で両リーグ最多９１勝目をつかんだ。

試合前に他球場の結果でポストシーズン進出が決まったブルワーズ。２３歳怪物新人のミジオロウスキーが先発したが、５回７安打４失点とピリッとせず、６回表終了時には１―６と５点のリードを許した。

それでも６回にコントレラスの中犠飛で１点を返すと、。８回にもコントレラスの中犠飛などで２点を奪って２点差に迫った。９回表に１点を失ったが、土壇場の９回裏に２点を奪って１点差に迫ると、再びコントレラスの三塁への内野安打がタイムリーとなって追いついた。

無死二塁から始まるタイブレークの延長１０回は、カージナルスに１点を失ったが、１０回裏にダービンの適時二塁打で同点。さらに１死二塁でモナステリオが中前へサヨナラ適時打を放って試合を決めた。