【試してみた】お安いプロセスチーズがクリームチーズに変身!?簡単&驚きの格上げワザ

チーズケーキを作る際に欠かせない材料といえばクリームチーズ。爽やかな酸味とクリーミーな口当たりが特徴ですが、普段の食卓の登場回数はどうでしょうか？



「たまに登場する程度」や「ちょっと割高だから頻繁には購入しない」と思ったみなさん、筆者も激しく共感です。そんな気持ちに寄り添ってくれる、驚きのレシピを発見しました。

それがこちら！







なんと市販のプロセスチーズに牛乳を足すだけ！これは早速試してみるしかない！ということで、いてもたってもいられず即実践してみました。

簡単なので即実践してみた！

とある日に購入した6Pチーズは168円！お安い！これがクリームチーズになっちゃうなんて作る前からワクワクが止まりません。

作り方はとっても簡単。チーズに牛乳をかけ、レンジで温め混ぜるだけ。（様子をみながらレンジ加熱し混ぜるを数回繰り返しました）





まだほんのり温かい状態をぺろりと味見をしてみると…おお！！！クリーミーなチーズソース！冷蔵庫で冷やしていただきます。





クラッカーに乗せて食べてみた！

クリームチーズといったらチーズケーキ！ということで…クラッカーに完成したクリームチーズ風とブルーベリージャムをのせてみました。





早速いただきます。ん〜口の中でブルーベリーチーズケーキの完成〜！おいしくてペロリと平らげてしまいました。

おつまみも作ってみた！

お酒に合うおつまみも作ってみました。海苔に大葉とクリームチーズ風、アボカドをのせてしょうゆをたらり。あっという間に日本酒に合うおつまみの完成です。





チーズとアボカドのクリーミーさが見事にミックスされて、これはおいし〜！！！



塗りやすいクリームタイプなのでトーストにも◎また、牛乳の量や冷やす時間を調整すればお好みのかたさに。クリームチーズをちょっと食べたい時にもうれしいレシピですよね。



みなさんもぜひ「格上げレシピ」でおいしく楽しんでください！