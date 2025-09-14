【試してみた】お安いプロセスチーズがクリームチーズに変身!?簡単&驚きの格上げワザ
チーズケーキを作る際に欠かせない材料といえばクリームチーズ。爽やかな酸味とクリーミーな口当たりが特徴ですが、普段の食卓の登場回数はどうでしょうか？
「たまに登場する程度」や「ちょっと割高だから頻繁には購入しない」と思ったみなさん、筆者も激しく共感です。そんな気持ちに寄り添ってくれる、驚きのレシピを発見しました。
それがこちら！
なんと市販のプロセスチーズに牛乳を足すだけ！これは早速試してみるしかない！ということで、いてもたってもいられず即実践してみました。
簡単なので即実践してみた！
とある日に購入した6Pチーズは168円！お安い！これがクリームチーズになっちゃうなんて作る前からワクワクが止まりません。
作り方はとっても簡単。チーズに牛乳をかけ、レンジで温め混ぜるだけ。（様子をみながらレンジ加熱し混ぜるを数回繰り返しました）
まだほんのり温かい状態をぺろりと味見をしてみると…おお！！！クリーミーなチーズソース！冷蔵庫で冷やしていただきます。
クラッカーに乗せて食べてみた！
クリームチーズといったらチーズケーキ！ということで…クラッカーに完成したクリームチーズ風とブルーベリージャムをのせてみました。
早速いただきます。ん〜口の中でブルーベリーチーズケーキの完成〜！おいしくてペロリと平らげてしまいました。
おつまみも作ってみた！
お酒に合うおつまみも作ってみました。海苔に大葉とクリームチーズ風、アボカドをのせてしょうゆをたらり。あっという間に日本酒に合うおつまみの完成です。
チーズとアボカドのクリーミーさが見事にミックスされて、これはおいし〜！！！
塗りやすいクリームタイプなのでトーストにも◎また、牛乳の量や冷やす時間を調整すればお好みのかたさに。クリームチーズをちょっと食べたい時にもうれしいレシピですよね。
みなさんもぜひ「格上げレシピ」でおいしく楽しんでください！