【明治安田J1リーグ】アビスパ福岡 2ー4 セレッソ大阪（9月13日／ベスト電器スタジアム）

【映像】危険な足首キックスライディング炸裂の瞬間

足首をキックする危険なスライディングが炸裂したが、お咎めなしの判定にファンが絶句している。

J1リーグ第29節でアビスパ福岡とセレッソ大阪が対戦。その24分のことだ。

ボールがC大阪のFWチアゴ・アンドラーデに転がっていくと、福岡のMF見木友哉が鋭く反応してスライディングでの奪取を試みる。しかし、見木の右足がチアゴ・アンドラーデの右足首にヒットしたのだ。

チアゴ・アンドラーデが倒れ込み、ピッチを転がって悶絶する中、主審はすぐにファウルの笛を吹いた。だが、見木にはカードなし。この判定に対し、C大阪の選手たちは異議を唱えた。

解説・中払大介氏は「ボールにはチャレンジに行っていますけど、結果的には足を蹴っていますからね。この辺りは（カードを）出す可能性はあるかなと思いますけど」とコメントした。

また、ファンもSNS上で「これがカードなし？」「イエローなしはえぐいな」「退場かと思ったらカードすらなくてびびった」「流石にやばすぎる」などとリアクションし、判定に不満のようだ。

足を痛めていたチアゴ・アンドラーデだったが、プレーを続行させ、54分と77分には左サイドからの折り返しで2アシストを記録。2ー4でのチームの勝利に貢献している。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）