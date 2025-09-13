新潟県内の観光地やグルメなどを紹介するインスタグラムの投稿。発信しているのは「県外出身」のインフルエンサーです。新潟の知られざる魅力を伝えたいという女性の思いに迫ります。





映し出すのは「新潟の当たり前」

まばゆいほどの春の花々に……米処・新潟の棚田まで。



新潟県民ならお馴染みの風景のはずですが、スマートフォンの中では、いつもとはちょっと違う表情で輝きを放っています。





投稿者は「県外出身」インフルエンサー

これは、SNSでおよそ9万人のフォロワー数を誇るあるインフルエンサーの投稿です。こうした新潟の魅力を発信しているのが……

「新潟ふしぎ」さん、27歳です。4年前、新潟に移住してきました。



〈新潟ふしぎさん〉

「新潟ふしぎなことがいっぱいで。『ふしぎ』というのは『魅力がいっぱい』という気持ちを込めています」

就職を機に新潟へ

新潟ふしぎさんが生まれ育ったのは兵庫県姫路市。



きっかけは弟の優希さんでした。



〈新潟ふしぎさん〉

「私が就活をしているタイミングで(弟が)新潟の大学に行くと言って。『姉ちゃんも一緒に住む？』と声をかけてもらったのがきっかけです。最初に新潟に来た時に何も分からないので『土日暇やなあ 友達もおらへんし』と思って、遊びに行こうとインスタグラムで探し出した」



長岡市で会社員として働く傍ら、4年前から新潟の魅力を発信する「インフルエンサー」として活動しています。



「それって新潟だけなの？」気が付いた「魅力とふしぎ」

新潟に移住して、気が付いたことがあると言います。



〈新潟ふしぎさん〉

「出身が西日本 関西なので、新潟と西日本が全然違うのが面白くて」



生まれ育った関西との違いです。



〈新潟ふしぎさん〉

「『信号、縦なんですか？』とか『スーパーに菊の花が並んでいる 食べられるんですか？』みたいなことを言っていたら『それ新潟だけなの？』と言われることが多くて。これって気付けるのは私だからなんだと思いました」



会社員とインフルエンサーの二刀流

そこで、県民にはなじみ深い光景や、あまり知られていない穴場スポットなどを自ら調べて撮影し動画で投稿するように。



会社員とインフルエンサー、二刀流の生活を続けてきました。



〈新潟ふしぎさん〉

「なかなか相手の顔は見えないけど『同じ場所行ったよ』『ありがとう』『新潟をより好きになりました』というふうに言ってもらうと、もっともっとやろう、もっと見つけたい、喜んでもらいたいと思って動いちゃいます」



インスタグラムのフォロワーは4年間で約9万人に！

コメント欄には「当たり前だと思ってた！」「こんな場所があったんだ」など多くの反響が。



移住者ならではの視点が評価され、インスタグラムのフォロワー数は4年間で9万人に迫るまでになりました。

新潟の知られざる魅力を案内！

この日、新潟ふしぎさんが向かうのは…



〈新潟ふしぎさん〉

「小千谷、地元に愛される老舗のお菓子屋さんです」



創業100年を超える「こいしや菓子店」です。



季節感を取り入れたお菓子はひとつひとつ全て手作り……長く地元で愛されてきました。



新商品を載せると……大反響！

1年ほど前、こいしや菓子店の後を継いだ4代目の河合雄治さん。



この春販売を始めた新商品は、新潟ふしぎさんの投稿で大きな反響があったといいます。



〈こいしや菓子店 河合雄治さん〉

「ふしぎさんにインスタグラムに載せていただいたときに、反響がいきなり伸び始めた。そこから1か月半から2か月くらいの予約が埋まってしまった」



それがこちらの「天使の梯子」。



三食団子をかたどった砂糖菓子「琥珀糖」です。



お気に入りの商品をより魅力的に発信したい……ネイルの色もお菓子に合わせたといいます。



〈新潟ふしぎさん〉

「まさに食べる宝石というのが第一印象なので。この『きれい』をみんなに伝えたいと思ってきれいさを意識して」



こうした投稿を始めて4年……動画を作る際に大切にしていることがあります。



〈新潟ふしぎさん〉

「はじめは『第三者として見た素敵』を切り取るんですが、その中にお店の想いものせられたらと思って。地元の人へのリスペクト・尊敬は忘れずに、喜んでもらえる発信は常に心がけています」



新潟ふしぎさんに「行政」も注目

多くのフォロワーから支持されている新潟ふしぎさんの発信力を、行政も注目しています。



〈県交通政策課 遠藤光崇主任〉

「投稿する動画がきれいで。是非こういうふうに紹介してもらいながら、あわせて公共交通の魅力も紹介いただけたらいいなと」

その公共交通というのが……



えちごトキめき鉄道が2016年から運行を始めた上越妙高駅から糸魚川駅間を結ぶ観光列車「雪月花」です。



新潟の四季の中を走りながら、郷土料理も味わうことができる大人気のリゾート列車ですが、より多くの人に知ってもらいたいと白羽の矢が立ったのが新潟ふしぎさんでした。



〈県交通政策課 遠藤光崇主任〉

「実際に『ふしぎさんの投稿で知って乗りました』とか『素敵な列車があったんですね』などのコメントもあったりする。新潟県の人だと当たり前になっているところが、実は当り前じゃない、おもしろく発信していただけている」



多い時には1日に3か所ほどをめぐるという新潟ふしぎさん。



〈新潟ふしぎさん〉

「ここから先、もっと多くの人に新潟に興味持ってもらったり移住したいと思ってもらうためには、県民も知らないスポットや小さな魅力を拾っていきたい」



さらなる魅力スポットへ！

訪れたのは、津南町にある「龍ヶ窪の池」です。



〈新潟ふしぎさん〉

「『ここ、ジブリの世界やん』というところがいっぱいあったので、ついつい止まっちゃいました」





とことん楽しみながら撮影することもモットーです。



さまざまな「ふしぎ」を探し集め、入り口から歩くことおよそ10分。

透き通る清らかな水に反射する木々の緑……



「龍ヶ窪の池」は1日におよそ4万3千トン湧き出るという大量の地下水が毎日入れかわることから「決して濁らない」とも言われています。



「全国名水百選」にも選ばれていますが、長野県との県境にほど近い山あいにあることなどから、知名度はあまり高くないといいます。



第2のふるさとになったという新潟県内の魅力を、移住者の立場から広めていきたいと新潟ふしぎさんは話します。



〈新潟ふしぎさん〉

「新潟の魅力を改めて感じられた日でした。県民の方に小さな魅力から大きなところまでいろんなことを発信していきたいのはもちろん、県内だけでなく県外の人にもそれを伝えていきたのはこれからも変わらない」



あなたはもう気づいていますか？新潟の美しさと奥深さ。



大好きな新潟の「ふしぎ」をこれからも拾い集めます。





2025年9月9日「夕方ワイド新潟一番」放送より