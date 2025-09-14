｢子どもから大人に｣上手に気持ちを伝える方法
子どもから大人に気持ちを上手に伝える方法について解説します（写真：Taka／PIXTA）
親や先生に理不尽に怒られた時など、子どもは言いたいことがあってもうまく伝えられないことがあります。そのイライラから暴言や反抗的な態度を示してしまい、さらに怒られてしまうという悪循環も。
そこで、日本アンガーマネジメント協会代表理事の戸田久実さんに、子どもから大人に気持ちを上手に伝える方法について解説してもらいます。
※本稿は『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』から一部抜粋・再構成したものです。
怒った気持ちを人へどう伝えるか
【画像こちら】＜『まんがでわかる 子どものイライラが消える本 13歳までに身につけるアンガーマネジメント』P.66-69より＞
＜先生がえこひいきをしている＞
〇「◯○さんだけ、ひいきしているように見えます」と言う
×不満があるのに先生に対して、ただ反抗的な態度をとることや、文句を言うだけ
どんなえこひいきかにもよりますが、先生がひいきしているように見えることを伝えてもいいのです。
先生に言ってもどうにもならないと思ったら、
「そういうことをする先生なんだ」と割り切ることができると、気持ちの切り替えをしやすくなります。
何について頭にきているのか、わからないような態度はしないほうがいいでしょう。
「◯◯ちゃんのことは怒らないのに、わたしには注意をしてきた」
こういったことは、いつの時代も起こります。
逆に、自分だけがみんなの前でほめられて困ったということもあるのではないでしょうか。
たとえば、みんなの前で
「今回の100点満点は、◯◯さんでした。みんな拍手〜！」
ということをよいことだと思っている先生も、なかにはいるかもしれません。
こういうときに、「うれしい！」と思う人もいるし、
「みんなの前でほめられることもうれしくないし、かえって、みんなの目が気になる…」
と、自分が特別扱いされたことを気にする人もいるのです。
そういったときは、職員室などで先生に
「あんなふうに、大勢の前でわたしだけほめられるのは、みんなの目も気になるから、しないでほしいです」
と、気持ちを伝える方法もあります。
決めつけられても暴言を吐いたり反発したりしない
＜ほかの人が悪いのに自分のせいにされたとき＞
先生から、
「これをこわしたのは、〇〇さんでしょう？ ダメだよ、こんなことしちゃ！」
と言われたケース
〇「わたしではないです。先生、そうやって決めつけないで確認してください」
×「ぼくのせいにするな！ たしかめることもしないで人のせいにするなんて最低！」
「やってないよ」と言うだけ
先生から、自分がやったと決めつけるようなことを言われたら、そういうときこそ落ち着いて、
「違います。わたしがしたことではありません」
と、まず主張してわかってもらうことから伝えましょう。
そこで頭にきて、怒りをぶつけてしまうと、本当は自分がしたことではないということを、わかってもらいにくくなってしまいます。
ほかにも、家では、妹がしたことをお兄ちゃんのせいにされてしまうことなどもありますよね。
「どうせ、◯◯がやったんでしょ！」
とお兄ちゃんのせいにされたら、
「そうやって、確認しないで決めつけるのは、やめてよ」
「そんなふうに言わないでよ」
と、親に対しても言っていいと思うのです。
「お兄ちゃんがやったんでしょ！」
と自分のせいのように言われたときに、
「そんなわけないじゃないか！」
とドアをバンッと閉めて出ていったりすると、「自分ではない」ということをわかってもらいにくくなってしまいます。
だから、カッとなって暴言を吐くことや、反発するような行動はしないように気をつけましょう。
（戸田 久実 ： アドット・コミュニケーション代表取締役、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事）