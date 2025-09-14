レアル戦に途中出場の久保建英、現地メディアから高評価「積極的にプレー」
レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英のパフォーマンスに高評価が与えられている。
ラ・リーガ第4節が13日に行われ、レアル・ソシエダはレアル・マドリードと対戦。12分にキリアン・エンバペに先制点を許すと、32分からは数的有利になったものの、44分にアルダ・ギュレルに追加点を奪われた。その後、56分にミケル・オヤルサバルがPKを決めて1点を返したが、追いつくことはできず、1−2で敗れた。
この試合にベンチスタートとなった久保は66分から途中出場となった。試合後、選手採点を発表したスペイン紙『エル・デスマルケ』は、途中出場ながら久保にチーム2位となる「6」点をつけ、「精力的に出場し、右サイドで機動力とスピードを発揮した。鋭いドリブルで攻撃を牽引したが、シュートは1本も枠内には届かなかった」と記されている。
また、スペイン紙『アス』の総評では「衝撃的な途中出場だった。彼は積極的にプレーし、チームへの加わり方は目覚ましいものだった」と賛辞が送られている。
