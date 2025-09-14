ホ、ホ、ホタル来ちゃダメ、ぜったい。

ホタルは光って交尾相手を引きつけます。新たな研究によると、その光を利用して獲物をおびき寄せるクモがいるそうですよ。

ホタルの光を利用して狩りをするクモ

学術誌Journal of Animal Ecologyに発表された研究論文で、生態学者はボロアミグモ属のシートウエブ・スパイダー（学名: Psechrus clavis）がより多くの獲物をおびき寄せるために、ホタルの光を利用していると報告しています。

観察と実験室での分析によって、夜行性の捕食者がホタルの光をエサのように扱うことで、狩りの成功率を高めているとのこと。クモのこのような行動が明らかになったのはこれで2例目ですが、今回のクモは前回とはまったく別の種なのだとか。

東海大学（台湾）の生態学者で、研究論文の主執筆者でもあるI-Min Tso氏は、今回の発見についてプレスリリースで次のように述べています。

本研究は、夜行性の待ち伏せ型捕食者がどのように獲物をおびき寄せるかを解明し、捕食者と被食者の複雑な相互関係についてユニークな知見を提供してくれます。

クモが好むキラキラ光る獲物

研究者たちがこの奇妙な行動に気づいたきっかけは、クモが巣にかかった蛾などの獲物の大半をすぐに食べる傾向がある一方で、ホタルだけは食べないことだったといいます。

ホタルがクモの巣にかかると、クモは1時間ほど放置して、ときどきホタルが生きて光っているかを確認するために戻ってくる様子も観察されたそうです。

Image: Tunghai University Spider シートウェブ・スパイダーの巣にかかったホタル

研究チームは、クモがなぜそんなことをするのか不思議に感じたそうです。ホタルが嫌いなはずはないとわかっていても、｢ホタルの美しい光を楽しんでるの？｣と尋ねることもできません。

そこで研究チームは、クモの行動に進化の過程でメリットがあるのかどうかを検証することにしました。

LEDライトで獲物をおびき寄せる実験

実験では、ホタルの光を模したLEDライトを自然にあるクモの巣に取り付けました。LEDライト付きの巣は、ライトを付けていない対照群の巣と比較して3倍の獲物（ホタル以外の獲物も含む）をおびき寄せたといいます。

驚くべきことに、実験対象の獲物をホタルに限定すると、LEDライトを付けた巣には10倍ものホタル（主にオス）がかかったそうです。これは、ホタルがLEDライトの光を交尾相手だと勘違いしていることを示唆しているとのこと。

Tso氏は、この結果についてこう説明します。

捕らえた獲物の扱い方に違いがあることから、クモはなんらかの手がかりを使って、獲物の種を区別してから行動を決めていることを示しています。おそらく、ホタルの生物発光信号によってホタルであることを識別して、扱い方を決めているのではないかと推測しています。

実験の限界と倫理的配慮

ただし、今回の実験は、あくまでホタルの光を人工光で再現したに過ぎません。理想としては、本物のホタルで野外実験を行なうべきではあるのですが、倫理的な問題があるうえに、多くのホタル種が絶滅危惧種に指定されているため、それは事実上極めて困難だといいます。

ファンタジーの世界みたいに、クモが巣に散りばめられた光のショーを楽しんでいると想像したくなるところですが、進化的行動の観点から見ると、研究者の仮説が妥当なんでしょうね。

私は夢を見たいタイプなので、クモが光のショーを楽しんだあとに、愛だけを食べてホタルを逃がす方向に進化するよう、夜空に瞬く星に願うことにします。