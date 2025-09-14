¡ÖÀö¼Öµ¡¤Ï¥¥º¤¬¤Ä¤¯¤«¤é¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤ÎÏÃ¡©¡¡Ãí°ÕÅÀ¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¥¤¥Þ¥É¥¤ÎÀö¼Öµ¡¤Ï¿·¼Ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤âOK¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£ºÇ¿·¤ÎÀö¼Öµ¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Û¤ÉÀö¼Ö¥¥º¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¢£Àö¼Öµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¥¯¥ë¥Þ¤Î±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤ÏÍ½È÷Àö¤¤¤¬Å´Â§¤À
¢£¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä¥¥º¤òÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤éÀö¼Öµ¡¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤¤
½À¤é¤«¤¤ÉÛ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¥Ö¥é¥·¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÀö¼Öµ¡
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¡¢³¤¤Ø¡¢»³¤Ø¡¢¸Ð¤Ø¤ÈÁö¤ê¡¢Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦°¦¼Ö¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î±ø¤ì¤âÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¡¢²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï°¦¼Ö¤Î¥±¥¢¡¢¤Ä¤Þ¤êÀö¼Ö¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Âð¤Ç¼êÀö¤¤¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤äÀö¼Ö¾ì¤ÎÀö¼Öµ¡¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÀö¼Öµ¡¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥¥º¤òÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤À¡£¤È¤¯¤Ë¿·¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤é¤½¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Îµì¼°Àö¼Öµ¡¤Î¥Ö¥é¥·¤Ï¥Ê¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤´¤¯Àõ¤¤»¤¤ê¥¥º¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎÀö¼Öµ¡¤Ï½À¤é¤«¤¤ÉÛ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¤Î¥Ö¥é¥·¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àö¼Öµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤â¡¢¡ÖÀö¼Öµ¡¤ÇÀö¤Ã¤¿¤é¥Ü¥Ç¥£¤Ë»¤¤ê¥¥º¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀö¼Öµ¡¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎÀö¼Öµ¡¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¹âÅÙ¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¼«Æ°Àö¾ôµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ËÍ¥¤·¤¤µ¡Ç½¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Àö¼Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë²èÌÌ¤Ë¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤ÎÍÌµ¡Ê¥ê¥ä¥ï¥¤¥Ñ¡¼¡¢¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¡Ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÈÌ£¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÀö¤¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¼êÀö¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÀö¼Öµ¡¤À¤í¤¦¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ò»¤¤ë°Ê¾å¡¢¥¥º¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤È¤¯¤Ëµì¼Ö¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÅÉÁõÌÌ¤¬ÄË¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ºÆÅÉÁõ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¿·¼ÖÅÉÁõ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÉÁõ¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëËá¤¥¥º¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ËÅö¤¿¤ëÁö¹ÔÉ÷¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥³¥ê¡¢º½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈùºÙ¤Ê¥¥º¤ÏÉÕ¤¯¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ê¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£¤½¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤«ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËá¤¥¥º¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¹õ¡¢º°¤Ê¤É¤ÎÇ»¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àö¤¦Á°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¡¢Àö¼Ö¡¢Àö¼Öµ¡¤Ë¤è¤ë¥¥ºÉÕ¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£º½±ø¤ì¡¢²«º½¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀö¼Ö¤¹¤ë¡¢Àö¼Öµ¡¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¡¢Àö¼Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢Àö¼Ö¥Ö¥é¥·¤¬¤¤¤«¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¾è¤Ã¤¿Î³»Ò¤È¤ÎËà»¤¤Ç¥¥º¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥í¥É¥í¡¢²«º½¤Þ¤ß¤ì¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÀö¤Ã¤¿Àö¼Öµ¡¤ÎÄ¾¸å¤ËÀö¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤·¤¿¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£
ºÇ¿·Àö¼Öµ¡¤Ç¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤¢¤ê
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¡Ê¤È¤¯¤Ëº½¡¢²«º½¡¢²ÖÊ´¡Ë¡¢Í½È÷Àö¤¤¤¬Å´Â§¤À¡£¡Ö¼ê·Ú¤ËÃ»»þ´Ö¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÀö¤¤¤¿¤¤¤«¤éÀö¼Öµ¡¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¼ê´Ö¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°¦¼Ö¤ÎÀö¼Ö¤Ë¤è¤ë¥¥º¤òÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÊÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡Ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í½È÷Àö¤¤¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¢¨Í½È÷Àö¤¤¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Î¿å¤Ç¤âOK¡£ÌµÍý¤Ê¤é¥³¥¤¥óÀö¼Ö¾ì¤Î¹â°µÀö¼Ö¤Ç¡Ë¡£¤½¤â¤½¤âÀö¼Öµ¡¤ò»È¤¦ºÝ¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢²¼¤Þ¤ï¤ê¡¢ºÙÉô¤Ê¤É¤Ï¥Ö¥é¥·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¼êÀö¤¤¤·¤Ê¤¤¤ÈÀö¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¼ê´Ö¤Ï¡¢¤è¤ê°¦¼Ö¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀö¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀö¼Öµ¡¼þÊÕ¤ËÀöºÞ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥±¥Ä¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¥Ý¥ó¥¸¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤¤«¤Ë¤â²ÖÊ´¡¢²«º½¤Ê¤É¤Ç±ø¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Àè¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÀö¼Ö¤òÄü¤á¤ë·èÃÇ¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎÀö¼Öµ¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤À¡£¡Ö¶á¤¯¤ÎÀö¼Öµ¡¤Ïµì¼°¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¤ÈºÇ¿·¤ÎÀö¼Öµ¡¤¬¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤â¸å¼Ô¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£ºÇ¿·±Ô¤ÎÀö¼Öµ¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¼¼ê¤ËÁÇ¿Í¤¬»¨¤Ê¼êÀö¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¥¥º¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¿·¼Ö¤ò¿ôÇ¯¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤ÎÀö¼Öµ¡Àö¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¼¼è¤ê»þ¤Î¡ÖÀö¼Ö¥¥º¤Ë¤è¤ëººÄê¸ºÅÀ¡×¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¹âµé¼Ö¡¢¾åµé¼Ö¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥Ä¤À¡£¤³¤³¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¥º¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Í½È÷Àö¤¤¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤ËÌÜÎ©¤ÄËá¤¥¥º¤òÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤éÀö¼Öµ¡¤ÏÈò¤±¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÇ¿·¤ÎÀö¼Öµ¡¸ÂÄê¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¥Î¥ó¥Ö¥é¥·Àö¼Öµ¡¡Ë¤ÇÀö¤¦¡¢¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤¤¡ÊÍýÁÛ¤Ï¥×¥í¤Î¼êÀö¤¤Àö¼Ö¡Ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Àö¼Ö¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿··¿¼Ö¤Ë»î¾è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»î¾è¼Ö¤ÎÊÝ¼é´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÀö¼Ö¥¥º¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÊÀõ¤¤¥¥º¤Ê¤éËá¤¤ÇÍî¤È¤»¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£É®¼Ô¤Î°¦¼Ö¤â¡¢¥Ô¥é¡¼ÉôÊ¬¤Ë¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¼ù»é¥Ñ¥Í¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Àö¼Ö¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÆþÇ°¤Ê¼êÀö¤¤Àö¼Ö¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ê¿Í¤Ï¡ÉÛ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ö¥é¥·¤ÎºÇ¿·¤ÎÀö¼Öµ¡¤ò»È¤¦¡£¢±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÍ½È÷Àö¤¤¤ò¤¹¤ë¡££Àö¼Öµ¡¤Î²èÌÌ¤Ë¤¢¤ëÉÕÂ°ÉÊ¤ÎÁªÂò¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ä¾Á°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢Àö¼Öµ¡¤Î»ÈÍÑ¤òÄü¤á¤ë¡£¥Ç»¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡¢¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤È¤¯¤Ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ü¹©¡¢Í½È÷Àö¤¤¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤Þ¤¿¤ÏÀö¼Öµ¡¤òÈò¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£