女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は15日、第121話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

ようやく世に出たものの、柳井嵩（北村匠海）の絵本「あんぱんまん」は低空飛行のままだった。それでも、柳井のぶ（今田美桜）は子どもたちに読み聞かせを続ける。投稿文芸誌「詩とメルヘン」の創刊から1年、編集長の嵩はさらに多忙となる中、同誌で「怪傑アンパンマン」の新連載を始めることに。さらに1年後、いせたくや（大森元貴）が柳井家を訪れ….。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」。語りは同局・林田理沙アナウンサーが務める。