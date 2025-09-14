まさか【3COINS】に売っているなんて！ まとめ買いしたい♡「シャレ見えソックス」
ローファーやスニーカーを履くことが多くなるこれからの季節。プラスワンでシャレ感をアップしてくれるソックスがあれば、周りと差をつけられるかも。今回編集部が見つけたのは、【3COINS（スリーコインズ）】から登場したデザイン性に富んだソックス。チュール素材やボーダー柄がアクセントになり、足元からオシャレを底上げできそうです。ワンランク上のコーデを楽しみたい人は、ぜひ盛り込んでみて。
バレエコアムード高まるチュールソックス
【3COINS】「チュールレイヤードソックス」\550（税込）
ふんわりとしたエアリーなチュール素材がレイヤードされたショート丈ソックス。程よい甘さが感じられるデザインで、バレエコアムードも香るアイテムです。そのまま履いたり、クシュっとたるませてルーズに仕上げたり、アレンジが楽しめるのも魅力的。バレエシューズと合わせたガーリーなコーデはもちろん、カジュアルなスニーカーにアクセントとして投入するのも◎
カラフルボーダーをコーデの差し色に
【3COINS】「クルーソックス」\330（税込）
色とりどりのボーダー柄が、コーデのワンポイントになるソックス。ブラウン・ブルー・イエロー・ピンクというカラフルな色展開で、思わずイロチ買いしたくなるかも。程よく足にフィットするシルエットなので、スニーカーからローファーまで幅広いシューズとのスタイリングが楽しめそう。公式サイトには「ズレにくく快適な履き心地」とあり、ストレスフリーに履けるようです。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M